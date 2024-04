Madagascar: Opération Sarika - 1801 arrestations et 267 réseaux de malfaiteurs démantelés

Débutée le 27 mars pour être terminée le 12 avril dans toute l'île, l'opération Sarika a prouvé de nouveau que la lutte contre l'insécurité constitue la préoccupation de la police nationale. Hier, le Ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur Général de Police Herilala Rakotoarimanana a dressé le bilan de cette action en présence de son staff ainsi que les hauts responsables de la police nationale. A cette occasion, le ministre a rappelé les trois objectifs de cette opération dont le renforcement de la discipline, l'éthique et la déontologie au niveau de la police nationale. Viennent ensuite l'intensification de la prévention des infractions et l'instauration de l'Etat de droits. Pour ce faire, la méthodologie appliquée repose sur trois obligations à savoir : le démantèlement de réseaux de malfaiteurs en matière de trafic de drogue, de violence basée sur le genre dont le viol sur des mineurs et la propagation des films pornographiques.

Résultats palpables. Expliquant la conduite de l'opération Sarika, le Secrétaire général du ministère de la Sécurité publique affirme que le slogan de la police nationale prônant le rapprochement avec le peuple ou « polisy manampy sy manakaiky vahoaka » est toujours respecté. En effet, 4 800 éléments et ont été mobilisés pendant ces 17 jours d'intervention. Puisque la prévention a été mise en priorité, 105 000 patrouilles à pied et motorisées dont 14 000 impliquant des endroits et sites sensibles en matière de sécurité (Jirama, tribunaux, banques ...) ont été réalisées. Cela a permis d'effectuer 3000 actions de sensibilisation et de patrouille de surveillance en matière de lutte contre la drogue. 73 personnes y ont été interpelées. 700 kg de cannabis, 08 gramme d'héroïne et 03 gramme de cocaïne ont été saisis. En matière de délits et infractions, 1801 arrestations ont été réalisées et 267 réseaux d'auteurs d'actes de grand banditisme ont été démantelés. Concernant la cybercriminalité, 10 personnes ont été arrêtées. Puisque cette première édition de l'opération Sarika s'est déroulée pendant la période de pâques, elle a alors coïncidé avec l'opération « pâques sans accident ». Menant cette action de prévention, la police a pu sensibiliser 33 800 conducteurs et 605 ont été pénalisés.

Lutte contre la corruption. Parlant de l'éthique et de la déontologie, Dressant le bilan sur ce sujet, le responsable de ce volet au niveau de la direction générale de la police nationale a réitéré l'application de la tolérance zéro. D'après lui, 08 policiers ont été arrêtés et incarcérés pendant le premier trimestre de cette année en cours. Ferme dans sa détermination à éradiquer ce fléau dans la police nationale, ce responsable invite tout un chacun à dénoncer les policiers commettant ce genre de crime. Pour ce faire, le numéro de téléphone 034 05 507 34 est ouvert au public.