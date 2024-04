Algérie: Arkab reçoit la DG du groupe CGG spécialisé en services géophysiques et géologiques

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, la directrice générale du Groupe CGG spécialisé en services géophysiques et géologiques, Sophie Zurquiyah avec laquelle il évoqué les opportunités de coopération dans le domaine des hydrocarbures et le secteur minier, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, "les deux parties ont évoqué l'état des relations de coopération entre Sonatrach et le groupe CGG dans le domaine des hydrocarbures, ainsi que les perspectives de leur renforcement", a précisé le communiqué.

Elles ont également examiné "les opportunités de coopération et de partenariat dans le domaine du levé géophysique pour la prospection du pétrole et du gaz, ainsi qu'en matière de données, de recherches, de services pétroliers et de solutions technologiques modernes dans l'industrie pétrolière et gazière en Algérie, outre la capture du CO2 et la formation des ressources humaines dans ces domaines", ajoute la même source.

Il a été convenu de la tenue de réunions pour l'approfondissement des consultations et des discussions entre le groupe "CGG" et la Sonatrach, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), le groupe Sonarem, l'Agence du service géologique d'Algérie (ASGA) et l'Agence nationale des activités minières (ANAM), selon le même communiqué.