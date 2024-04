Madagascar: Élections législatives - La précampagne bat son plein

À moins de quatre semaines de l'ouverture officielle de la campagne pour les élections législatives qui se tiendront le 29 mai prochain, la population est déjà gâtée. Ceux qui aspirent à siéger à l'hémicycle de Tsimbazaza dans les mois à venir multiplient déjà les opérations de charme.

Distributions de vivres, consultations médicales, formations gratuites ou encore réhabilitations des petites ruelles, les politiciens ne manquent pas d'inspiration. Ce week-end, les candidats, toutes tendances confondues, ont passé à la vitesse supérieure dans leur opération de séduction afin d'avoir le plus d'électeurs possible pour l'échéance du 29 mai. S'il ne s'agit pas encore d'une campagne, l'ambiance électorale est déjà bien visible. Il ne manque plus que les spectacles et les appels au vote. Les candidats se livrent même à des porte-à-porte. La précampagne bat son plein.

Généreux. Bien qu'aucun texte ne régisse la précampagne, des observateurs appellent à l'honnêteté des politiciens. Une qualité qui fait défaut à ces hommes et femmes politiques depuis ces derniers temps. En effet, les électeurs se plaignent que les élus ne se souviennent de leur existence que durant les périodes électorales. Période durant laquelle ils deviennent, ou redeviennent, généreux. À Antalaha, le député en poste Nasira Julien et son colistier Jerry Marcoss, candidats de la plateforme pour la majorité présidentielle, l'IRMAR, étaient les vedettes de ce week-end. Distribution de bouteilles d'huile cachetée de 25cl et de gobelets de riz, les « zokiolona », les aînés, de la commune urbaine d'Ambondrona, ont été gâtés.

Image. Encore en poste, la ministre de l'Education nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, s'est distinguée par sa présence au Tournoi Fitia Manintsana Grand prix, organisé à Fianarantsoa, avec la participation des jeunes venant des 19 fokontany du district. Un véritable vivier d'électeurs pour celle qui est la candidate de l'IRMAR dans cette circonscription. À Ambatolampy, même si elle se trouve loin du district où elle est candidate, le district d'Ambositra, la ministre de la Population et de Solidarité, Haingo Nambinina était au chevet des enfants des policiers morts en service. Une manière comme une autre pour la ministre candidate de soigner son image à moins de sept semaines de la date du scrutin.

Geste. Dans l'autre camp, des candidats Firaisankina se font remarquer également durant ce week-end. Dans le 4ème arrondissement, Rina Randriamasinoro a organisé des consultations médicales gratuites. « Les Malgaches n'ont plus les moyens de voir un docteur. De plus, les prix des médicaments sont très chers », a-t-il indiqué. Un geste loin d'être innocent en cette période préélectorale dans un district où le Secrétaire général du parti Tiako i Madagasikara a à faire à des adversaires de taille. Feno Ralambomanana, dans le 3ème arrondissement ou encore Todisoa Andriamampandry, dans le 6ème arrondissement, se trouvent également parmi les candidats les plus actifs durant ce week-end.