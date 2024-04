Madagascar: Ivato - Mainty abattu par les gendarmes

Dans une opération qui s'est déroulée dimanche soir à Ivato, les forces de gendarmerie ont mis fin aux activités criminelles du redouté bandit Mainty, qui avait semé la terreur dans la région depuis un certain temps. L'incident a eu lieu vers 20 heures, lorsqu'un individu a été agressé et dépossédé de ses biens par Mainty, armé d'un objet tranchant. Le vol a été signalé aux autorités, déclenchant une réponse rapide de la part des forces de l'ordre.

Dès l'alerte reçue, les gendarmes en patrouille se sont lancés à la poursuite de Mainty. Localisé sur les lieux du crime, le bandit a tenté de fuir à la vue des forces de l'ordre. Malgré les sommations des gendarmes de s'arrêter, Mainty a refusé de coopérer, forçant ainsi les autorités à recourir à l'usage de leurs armes. Dans l'échange qui s'en est suivi, Mainty a été abattu.

Selon les informations fournies par les gendarmes, Mainty était un récidiviste qui venait de sortir de prison il y a à peine 15 jours. À peine libre, il est revenu à ses activités criminelles habituelles. Lors de la perquisition chez Mainty, un sabre ainsi que les biens volés ont été retrouvés. Ces derniers ont été restitués à leur propriétaire légitime.

Cet événement met en lumière la montée inquiétante de la criminalité, notamment les vols à main armée et les agressions dans plusieurs quartiers de la capitale et de ses environs. Les quartiers populaires tels que Analakely, Behoririka, Isotry, entre autres, sont particulièrement touchés par cette vague de délinquance. Les vols de téléphone portable sont devenus monnaie courante, avec des victimes déposant quotidiennement des plaintes dans les commissariats et signalant des pertes.

Cette opération de la gendarmerie, bien que tragique, témoigne de la détermination des forces de l'ordre à lutter contre la criminalité et à assurer la sécurité des citoyens. Elle souligne également l'importance d'une coopération continue entre la population et les autorités pour faire face à ce fléau et restaurer un climat de sécurité dans les quartiers affectés.