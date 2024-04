Madagascar: Motocross - Miaro Razafimahefa champion de La Réunion

De père en fils. L'amour et le dévouement du motocross coulent dans le sang de Miaro Razafimahefa, fils du multiple champion, Tsirava Razafimahefa.

Dans le monde exaltant du motocross, un jeune prodige malgache émerge des pistes pour conquérir le championnat réunionnais. À seulement 17 ans, Miaro Razafimahefa, fils du célèbre pilote Tsirava Razafimahefa, a marqué les esprits lors de la 3e manche du championnat réunionnais, qui s'est tenue au circuit Pascal Ravenne à Ravine à Malheur, ce week-end. Évoluant dans la catégorie 125CC, Miaro Razafimahefa a fait sensation en remportant les deux manches avec sa KTM 125, franchissant en premier la ligne d'arrivée devant ses adversaires réunionnais. Une performance remarquable qui témoigne de son talent et de son héritage familial dans ce sport exigeant. « J'ai eu la chance de rouler à La Réunion. « Les pilotes réunionnais sont très forts, et cela m'a obligé à me surpasser à chaque instant sur le terrain. J'ai beaucoup appris de cette expérience, et mon objectif est de continuer à progresser et de participer à des courses professionnelles », a déclaré Miaro Razafimahefa.

Motivé et déterminé. Malgré une chute lors de son entraînement, Miaro Razafimahefa a fait preuve d'une détermination sans faille, prouvant sa résilience et son engagement envers son sport. « Lors de mon entraînement de mercredi, j'ai eu une grosse chute et je me suis blessé. J'ai dû utiliser des béquilles pendant un certain temps, mais cela ne m'a pas arrêté. Je me suis dit que je n'étais pas arrivé jusqu'ici pour rien, que je pouvais continuer à rouler et revenir avec quelque chose de positif. Cela m'a encore plus motivé. C'est une expérience incroyable », poursuit-il. Son rêve est désormais d'aller aussi loin que possible et de rivaliser avec les meilleurs pilotes professionnels.

Cependant, pour ses aînés Mathias Plantive et Claudio Tida, la journée n'a pas été aussi fructueuse dans la catégorie MX1. Malgré leurs efforts pour bousculer le classement, ils n'ont pas réussi à s'imposer face à leurs rivaux, terminant loin du podium. Claudio a même été contraint à l'abandon après une chute malheureuse lors de la première manche. Dans la catégorie 65 CC, Samuel Valton, le dernier représentant de Madagascar, a fait bonne figure en terminant à la huitième place sur seize participants. Une performance honorable qui souligne le talent et la compétitivité des pilotes malgaches sur la scène internationale du motocross.