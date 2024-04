Maroc: La 8ème semaine de la langue espagnole à Rabat

La 8ème semaine de la langue espagnole au Royaume du Maroc aura lieu du 15 au 24 avril à Rabat, à l'initiative des 14 pays hispanophones présents au Maroc, afin de mettre en valeur la diversité et le dynamisme de la langue espagnole à l'échelle internationale.

Cette semaine, dédiée à la langue espagnole, permet non seulement de souligner son importance linguistique, mais aussi de découvrir sa richesse culturelle et son potentiel scientifique et économique, indique un communiqué de l'ambassade d'Espagne à Rabat, précisant qu'"avec 596 millions de personnes qui la parlent dans le monde et en constante expansion, l'espagnol est la deuxième langue de communication internationale".

Le programme culturel de cette semaine propose divers événements artistiques et conférences sur des thèmes liés à la littérature et à la langue espagnole, ainsi que différentes approches de l'étude de la littérature hispano-américaine à partir de perspectives renouvelées, notamment celle du genre dans la table ronde "Vindictas" sur les femmes écrivaines hispano-américaines, a ajouté la même source.

L'Université Mohammed V accueillera également des conférences sur le roman dominicain contemporain et la poésie chilienne, ainsi qu'une journée d'hommage aux hispanistes marocains.

Les activités de cette semaine comprennent, fait savoir le communiqué, des approches de la langue à travers différentes expressions artistiques, telles que la projection du film dominicain "Candela", le concert de l'auteure-compositrice-interprète péruviennne Miryam Quiñones et la présentation de contes du réalisme magique par la Colombienne Juliana Marín.

Afin de toucher un public plus large et plus local, deux concerts participatifs de "cajón" afro-péruvien ont également été programmés cette année à la Kasbah des Oudayas et à Bab Mrissa, à Salé.

La semaine se terminera par la traditionnelle lecture d'extraits de Don Quichotte, suivie d'un concert de musique afro-latine et d'une démonstration de danse traditionnelle équato-guinéenne, en parallèle avec l'exposition "Nebrija, la fierté d'être grammairien", présentée à l'Institut Cervantès.

Les activités de cette semaine seront diffusées sur les réseaux des centres de l'Institut Cervantes à Rabat, ainsi que sur les sites web et les réseaux sociaux des ambassades organisatrices de l'événement, à savoir l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Cuba, l'Espagne, le Guatemala, la Guinée équatoriale, le Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, la République dominicaine, El Salvador et Venezuela, conclut le communiqué, appelant à "se joindre à cette célébration d'une langue qui construit des ponts et présente de grandes opportunités culturelles, scientifiques et économiques pour le peuple marocain".