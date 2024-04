Ile Maurice: Six questions à l'agenda pour le ministre Stéphan Toussaint

Pas moins de six questions sont à l'agenda du ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs aujourd'hui au Parlement. Stephan Toussaint sera sollicité sur des observations faites par le directeur de l'Audit, la Mauritius MultiSports Infrastructure Ltd, le football, le handball et les 13es Jeux d'Afrique tenus au Ghana.

Ainsi, Franco Quirin, député du Mouvement militant mauricien (MMM), recherche des informations concernant la non-soumission des bilans financiers par le Mauritius Sports Council (MSC) pour les exercices 2020-21, 2021-22 et 2022- 23, comme indiqué par le directeur de l'Audit dans son rapport 2022-23. Il veut connaître les mesures que le ministère propose de prendre à cet égard (B/179).

S'agissant de la Mauritius MultiSports Infrastructure Ltd, Ritesh Ramful, député du Parti travailliste (Ptr), demande à Stephan Toussaint d'indiquer le montant des fonds déboursés par son ministère pour les exercices 2022-23 et 2023-24, avec une liste détaillée des dépenses encourues (B/186). Franco Quirin demandera aussi au ministre Toussaint quelles sont les mesures que son ministère se propose de prendre à la suite de l'élimination du Club M au tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des nations 2025 en précisant si l'entraîneur national, Fidy Rasoanaivo, est sous contrat avec son ministère et, dans l'affirmative, d'indiquer (a) les conditions de ce contrat et (b) s'il sera renouvelé (B/219).

L'élu mauve demandera aussi au ministre Toussaint si son ministère a pris connaissance des allégations de mauvaise gestion/indiscipline formulées par un joueur de la sélection nationale de handball à l'encontre de la direction/des dirigeants de l'équipe nationale lors des Jeux des îles de l'océan Indien, qui se sont tenus en août 2023 à Madagascar, et, dans l'affirmative, s'il a ouvert une enquête à ce sujet et, si tel n'est pas le cas, pourquoi ? (B/200).

De son côté, Patrice Armance, député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), demande au ministre des informations sur l'homologation des stades George V et Anjalay Coopen par la FIFA et la CAF. (B/202). Joanne Tour, députée du Mouvement socialiste militant (MSM), demandera à Stephan Toussaint d'indiquer la composition de la délégation mauricienne qui a participé à la 13e édition des Jeux africains, qui s'est tenue à Accra, au Ghana, du 8 au 23 mars 2024 (B/177).