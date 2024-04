Ile Maurice: Richard Duval démissionne

Le député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) a soumis sa démission ce mardi 16 avril. Il emboite le pas de Véronique Leu-Govind et pourrait être suivi de Khushal Lobine.

Dans sa lettre au leader bleu, Xavier-Luc Duval, le député de Mahébourg - Plaine-Magnien, désigné comme Best Loser, affirme que c'est avec le plus grand regret qu'il se «retrouve aujourd'hui dans une position où je me vois contraint de soumettre ma démission de toutes les instances du PMSD. Je suis blessé au plus profond de moi-même, car une certaine méfiance s'est installée ces dernières semaines, au sein du parti. De plus, les informations autour d'un éventuel rapprochement avec le MSM, vont à l'encontre de mes principes, les mêmes qui t'ont poussé à quitter le gouvernement en 2016. Je veux pouvoir regarder mes mandants et tous les autres Mauriciens en face, et leur dire que j'ai choisi le pays avant tout»*.

Richard Duval affirme que jusqu'à dimanche après-midi il réfléchissait encore,* «mais la cruelle phrase qu'il ne fallait pas prononcer "sa 2 la pa ankor donn zot let démision" a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase». Il se dit «terriblement meurtri, je te demande de m'excuser si j'ai voulu arranger les choses au sein de l'alliance pour le PMSD, (le parti de notre père Sir Gaëtan), et que cela ne t'a pas plu»*.

Toutefois sa décision ne remet pas en question leurs liens fraternels, «l'affection que j'ai pour toi et tes enfants. Je te serai toujours reconnaissant de m'avoir soutenu très souvent, comme je l'ai aussi fait pour toi.... Sur le plan personnel je serai toujours là pour toi et ta famille».