Ile Maurice: Le PTr s'est concerté au sujet d'une PNQ pour ce matin

Si le nouveau leader de l'opposition, Shakeel Mohamed, attendait sa lettre officielle de la State House comme leader de l'opposition, les parlementaires du Parti travailliste (PTr) se sont concertés en début de soirée hier au sujet d'une PNQ pour la séance parlementaire d'aujourd'hui. Interrogé, Shakeel Mohamed a indiqué qu'il était en attente de sa lettre officielle, mais il s'est dit prêt pour sa première PNQ avec l'aide de ses amis. «Effectivement, je vais être en consultation avec d'autres parlementaires pour ma première PNQ. Je tiens à préciser que j'ai parlé à Xavier-Luc Duval qui m'a prodigué quelques conseils. Pour moi, Xavier-Luc Duval a été un très bon leader de l'opposition et il reste un très bon ami ; je compte sur lui pour des conseils.»

Shakeel Mohamed a été choisi par le leader du PTr, Navin Ramgoolam, après avoir eu des consultations avec le leader du MMM, Paul Bérenger, dans la matinée d'hier. Normalement, ce poste devait revenir à Arvin Boolell, mais comme ce dernier est souffrant, le choix s'est porté sur Shakeel Mohamed. Toutefois, c'est peu après 16 heures que le président du PTr, Patrick Assirvaden, s'est rendu à la State House pour remettre une lettre au président de la République pour l'informer du choix de Shakeel Mohamed comme leader de l'opposition. Il nous revient également que peu après avoir été informé de ce choix, le président de la République a eu une conversation avec Shakeel Mohamed. Dans une déclaration à la presse peu après sa rencontre avec le président de la République, Patrick Assirvaden a dit avoir attendu la lettre de démission de Xavier-Luc Duval à 15 heures pour entamer les procédures afin d'informer le président de la République du choix de Shakeel Mohamed. Xavier-Luc Duval avait décidé de remettre sa lettre de démission plus tôt hier, mais que c'est à 15 heures qu'il avait rendez-vous à la State House.

%

Pour ce qui est de la séance parlementaire de ce matin, il devrait y avoir un nouveau sitting arrangement au sein de l'Hémicycle. C'est ce matin que certains parlementaires de l'opposition connaîtront leur nouvelle place au Parlement. Avec la démission de Xavier-Luc Duval comme leader de l'opposition et le fait que le poste revienne à un membre du PTr, ce sont les membres de ce parti qui occuperont les places des membres du PMSD. Ainsi, on doit s'attendre que Mahend Gungapersad, Ehsan Juman et Farhad Aumeer occupent les strapontins sur la droite d'Arvin Boolell. Ensuite, on retrouvera les membres du MMM. XavierLuc Duval occupera alors le siège de Richard Duval en haut, suivi de Khushal Lobine et de Patrice Armance. Richard Duval sera encore plus haut. Mais tout cela sera sujet à des discussions entre les parlementaires de l'opposition et le speaker ce matin.

Par ailleurs, on ne sait pas si le speaker donnera un ruling concernant la lettre de protestation d'Arvin Boolell concernant la question de Joanne Tour sur les coffres-forts de Navin Ramgoolam adressée au Premier ministre. Cette question, selon bon nombre des parlementaires de l'opposition, aurait dû être déclarée irrecevable par le speaker car cette affaire est sub judice. Il se peut également qu'avant que le Premier ministre ne réponde à la question, un membre de l'opposition soulève cette question au speaker. Au cours de la réunion parlementaire d'hier après-midi, Pravind Jugnauth a évoqué la démission de Xavier-Luc Duval sans donner d'autres détails. À l'heure de la rencontre, Xavier-Luc Duval n'avait pas encore démissionné.