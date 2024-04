Madagascar: « Hip hop et engagement civique » - Kwincy invité aux États-Unis

Kwincy, ou Lalaina Andrianotahiana de son vrai nom, un artiste malgache évoluant dans le monde du Hip Hop qui est également éducateur, a été sélectionné pour participer à l'International Visitor Leadership Program (IVLP) axé sur le thème

« Hip Hop et engagement civique ».

Kwincy est l'un des piliers du groupe Dega M'Tse, un groupe de rap faisant partie du clan KVA Midona. Il a été sélectionné pour participer à ce programme destiné aux jeunes leaders à travers une visite de trois semaines aux États-Unis. Il se rendra notamment à Washington D.C, New York et en Caroline du Nord pour rencontrer ses homologues américains et d'autres « leaders » internationaux, afin de discuter et d'échanger sur le rôle du hip hop en tant qu'outil permettant de relever et de contrer les défis sociétaux modernes tels que la violence, la discrimination et la toxicomanie, des défis de taille, surtout pour les jeunes.

Initié en 1940, l'International Visitor Leadership Program (IVLP) est le premier programme d'échanges professionnels du Département d'État américain, qui vise à établir la compréhension mutuelle entre ce grand pays et les autres nations, à travers des visites de courte durée aux États-Unis. Les participants à ce programme sont généralement des leaders émergeants, travaillant dans différents secteurs tels que les secteurs de la presse, l'éducation, les arts, les affaires et d'autres secteurs clés. Les participants sont nommés par des représentants de l'ambassade américaine. Ils sont sélectionnés selon les domaines que l'ambassade juge d'intérêts bilatéraux pour le pays hôte et les États-Unis.