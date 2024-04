Madagascar: Entreprises privées - Des solutions pour le remboursement des crédits TVA attendues

Un déblocage de la situation est attendu. Les entreprises du secteur privé expriment le souhait de trouver des solutions pour le remboursement des crédits de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) en a fait part au Président Andry Rajoelina lors de leur rencontre avec le chef de l'État.

Dans une missive, ce groupement professionnel explique que des solutions concrètes sont attendues par rapport à cette conjoncture « d'ici à la fin du mois d'avril ». Actuellement, plusieurs entreprises sont touchées par cette situation d'arriérés en TVA qui sont encore impayés. Le déblocage de la situation sera salvateur et « vital » pour ces entreprises du secteur privé. Certaines sont victimes de la situation et de la conjoncture économique internationale, les faisant ainsi crouler sous les coûts astronomiques de production.

« Le paiement des arriérés de l'État envers des entreprises privées, principalement des crédits de TVA, s'avère vital car cette situation où des milliards d'ariary sont bloqués compromet significativement la situation des entreprises, en particulier en termes de création d'emplois, d'investissement et d'exportation », explique le GEM dans sa lettre.

Une situation portée à la connaissance du Président, qui a assuré par là- même le soutien de l'État au secteur privé lors de son entrevue avec ses représentants. Auparavant, le droit au remboursement des crédits TVA a longtemps été sujet à de nombreuses discussions entre les responsables de l'État et le secteur privé. Le remboursement des crédits TVA est l'une des procédures les plus discutées entre l'État et le secteur privé ; tout l'enjeu est de jongler avec les procédures fiscales et, en même temps, de rembourser au plus vite les opérateurs économiques, afin de ne pas pénaliser leur trésorerie. Ces discussions sont entretenues par rapport à ce point dans les dialogues entre l'État et le secteur privé.