Madagascar: Stade Barea - Homologation - L'État tente le tout pour le tout

La Fédération malgache de football et l'État tentent de récupérer l'accueil des deux prochains matchs des Barea début juin après la non-homologation du stade de Mahamasina.

Situation angoissante. L'État réagit à la suite de la non-approbation du stade Barea pour recevoir les prochains matchs comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Dans le calendrier officiel, Madagascar est prévu recevoir les Comores le 7 juin, puis le Mali le 11 juin. L'inspecteur de la Confédération africaine de football (CAF), Josua Andries Hoebeb, a été en mission à Madagascar, du 4 au 6 avril, pour vérifier la réalisation de la vingtaine de recommandations sécuritaires exigées par la Fédération internationale de football association (Fifa) et la CAF, à l'issue de l'inspection en 2021. Le temps presse car il ne reste plus que sept semaines.

« En plus des cinq portails existants, nous allons construire deux autres portails de sortie pour les spectateurs, près du P2 en face du Collège Sainte-Famille et du P3 devant Befelatànana... Huit escaliers de secours, du gradin et des tribunes vers le terrain, seront installés... Des tourniquets seront mis en place à chaque portail d'accès... et l'entretien de la pelouse se poursuit continuellement », mentionne le secrétaire d'État chargé des Nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Andriamanohisoa. Le coup d'envoi de la construction du portail près du P3 a été apparemment prévu hier.

%

Plan B par précaution

Le président de la Fédération malgache de football reste confiant d'après ses dires. « L'État et la Fédération vont tout faire pour trouver des solutions... J'ai parlé de notre cas au représentant de la Fifa, Gelson Fernandes, pour que la Fifa nous envoie un émissaire afin de vérifier prochainement les recommandations exigées. Je pense qu'après cela, nous pourrons jouer ces matchs à domicile », tempère le patron du ballon rond malgache, Alfred Randriamanampisoa.

De sources sûres, la Fédération, en connaissance de cause, a dû procéder au plan B et négocier des stades alternatifs avant le 11 avril, afin d'éviter d'autres sanctions lourdes. « C'est une négociation entre Fédérations. Quelques nations ont été contactées, en l'occurrence l'Afrique du Sud, Maurice et aussi le Maroc... », affirment deux sources auprès de l'instance nationale.

Le suspense sur l'homologation du stade se poursuit ainsi. L'autre souci à ne pas sous-estimer à plus d'un mois des matchs est aussi l'absence des cadres pour des raisons pas encore très claires, lors du tournoi amical de fin mars. Vont-ils répondre à l'appel du sélectionneur en vue de ces prochains matchs cruciaux pour la suite de l'aventure?