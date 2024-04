Madagascar: Tapage nocturne à Mahajanga - Application de l'amende de cinq cent mille ariary

Les tapages nocturnes sont devenus monnaie courante dans la vie quotidienne des habitants de Mahajanga depuis des décennies. La quiétude et le calme ne semblent plus exister dans la majorité des vingt-six fokontany de la commune urbaine. Des bars ainsi que des cabarets bruyants et tapageurs pullulent dans toute la ville.

Les zones administratives et interdites ne sont plus respectées, notamment les hôpitaux, les casernes ainsi que les établissements scolaires. Les conséquences sont néfastes pour les personnes âgées, les élèves et les malades, dont le sommeil est perturbé.

Les tapages ne cessent parfois qu'à 5 heures du matin pour certains pour débuter à nouveau dès 17 heures, même en semaine, du lundi jusqu'au week-end. Certains débits de boisson et bars se transforment en discothèques bruyantes le soir. « Nous allons procéder à l'application des mesures administratives à la suite de l'adoption de la nouvelle loi du code d'hygiène et d'assainissement de la ville de Mahajanga, selon l'article 71 du 27 avril 2023. La formation des agents verbalisateurs est achevée depuis l'année dernière», déclare le commandant de la Police municipale de la commune de Mahajanga, Marcel Tsiaraso.

Une amende de cinq cent mille ariary sera exigée des récalcitrants, suivie de la saisie du matériel. L'heure de la fermeture des bars et des débits de boisson n'est pas respectée. Ce qui incite ces établissements à générer du tapage.