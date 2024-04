Madagascar: Propriété intellectuelle - L'Omapi soutient le développement industriel

L'Office Malgache de la Propriété Intellectuelle célèbre cette année ses trente ans d'existence. Cet organisme est incontournable dans le développement de l'industrie.

Un maillon essentiel dans les rouages de l'industrie. L'Office malgache de la propriété intellectuelle (Omapi) célèbre ses trente ans. Un anniversaire qui sera marqué comme il se doit car il se jouxtera à la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril. Lors de l'ouverture officielle de la célébration du trentenaire de l'Omapi, le slogan de cet anniversaire a été dévoilé. Un thème particulier portant sur la stimulation de l'innovation : « Travailler ensemble pour stimuler l'innovation technique, emmener un savoir-faire nouveau dans le développement des industries ». L'Omapi est une pierre angulaire dans la protection de la propriété industrielle. Il est quasi incontournable pour les entreprises et inventeurs indépendants, ce qui en fait un organisme dont on ne peut se passer.

Dans la mesure où le droit à la propriété industrielle est accordé, les bénéfices des titulaires sont optimisés. Dès lors, il s'agit d'un outil de compétitivité pour les entreprises. Preuve en est donnée par les différentes collaborations entre l'office et les petites et moyennes entreprises. Depuis des années, l'Omapi n'a cessé de travailler avec les entrepreneurs et inventeurs pour les inciter à bénéficier de la protection de leurs droits en matière de propriété industrielle. Un des exemples concrets de cette collaboration est le soutien technique apporté par cet office aux gérants des unités industrielles du projet One District, One Factory du ministère de l'Industrialisation. Les entrepreneurs sont incités à protéger leurs produits auprès de l'Omapi.

De 1994 à 2021, plus de trente-quatre mille marques ont été déposées auprès de cet organisme. Mille cent trente-six noms commerciaux sont protégés par l'Omapi.

Atout de taille

Peu connu, l'office est pourtant un atout de taille dans l'accompagnement des inventeurs mais également des industriels de la Grande île. Cet office est devenu, au fil des années, incontournable dans tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle et industrielle. Certaines entreprises ne réalisent pas les enjeux de la protection d'une invention ou d'une marque. L'enregistrement d'une marque, par exemple, confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers tout usage commercial de la marque. Une protection de cette marque est également assurée pour une période de dix ans renouvelable. Créé en 1994, l'Omapi a progressivement inculqué la culture de la propriété intellectuelle et industrielle dans la Grande île. Il a su s'adapter à l'évolution politique et socio-économique du pays en l'espace de trente ans en assurant la pérennité de ses activités par une adaptation continue. Une numérisation a été effectuée il y a quelques années.