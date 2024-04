Madagascar: Énergie renouvelable - Phael Flor Export se dote d'une centrale photovoltaïque

Une avancée notable. Une étape significative vient d'être franchie dans le cadre de la transition énergétique de Madagascar. Avec l'inauguration officielle, vendredi à Moramanga, par la société Phael Flor Export (PFE), spécialisée dans l'exploitation industrielle des plantes aromatiques et médicinales certifiées Bio-équitables, de sa centrale photovoltaïque Off Grid, non raccordée au réseau public, hybridée Genset d'une puissance de 100 Kwc, d'un stockage total de 400 Kwc et d'une surface installée de 540 m2. Une démarche qui cadre avec la stratégie du gouvernement qui consiste à inciter les entreprises à produire de l'énergie pour couvrir leurs propres besoins.

La présence de Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable ; des représentants de la délégation de l'Union européenne et de l'Agence Française de Développement ainsi que des responsables et des différentes parties prenantes du programme Sunref; atteste de l'envergure de ce projet impactant.

« Cette centrale fait partie intégrante de la chaîne durable, innovante et impactante du social et environnemental, business model de notre société qui combine Innovation agricole, promotion du potentiel économique national, énergie propre, engagement sociétal et développement communautaire dans la région de Moramanga », selon les explications de Heriniaina Ramboatiana, directeur général de PFE. D'un coût total estimé à 572 760 euros, les nouvelles installations permettront une production solaire de 154 MWh. En matière de puissance, la production annuelle sera portée à 153 300 kWh/an.

Engagement fort

En fait, ce projet de Phael Flor Export aura des impacts multidimensionnels. Localement, le village de Tsarafasina, voisin de sa station agricole de Moramanga, bénéficiera de 30 % de l'énergie solaire produite.

Économie d'énergie et réduction de l'empreinte carbone. Par ailleurs, selon les estimations, la centrale photovoltaïque permettra à PFE de réaliser des économies de carbone évaluées à 132 t par an. Sa facture énergétique connaîtra également une diminution significative. En réduisant sa consommation à hauteur de 51 833 L de gasoil, elle va permettre de faire une économie de près de 74 968 euros par an.

Présente sur le marché depuis 35 ans, Phael Flor Export a réussi à conjuguer à la fois rentabilité économique, développement social et conservation environnementale. Raison pour laquelle elle a la confiance des clients notamment européens et américains qui sont très exigeants en matière de conformité avec les grands principes du commerce équitable et durable.

Grâce à son engagement fort, la société a également bénéficié de soutiens financiers exceptionnels pour la mise en place de son dispositif de production d'électricité renouvelable.

« Nous avons obtenu un financement d'un montant estimé à 274 760 euros des banques et partenaires financiers nationaux dans la réalisation de la centrale. Ces prêts représentent 48 % du coût du projet dont 65 % est financé par la ligne de crédit Sunref et 35 % par la banque BNI Madagascar », explique le directeur général de PFE.

Max Andonirina Fontaine, dans son discours, a loué l'engagement de PFE ; « Votre initiative en faveur de la transition vers l'énergie solaire photovoltaïque est une étape cruciale pour Madagascar. Elle nous offre une opportunité de réduire la dépendance énergétique du pays et d'atténuer les effets du changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre », selon ce membre du gouvernement. Il a encouragé les entreprises à davantage intégrer les enjeux environnementaux dans leur stratégie de développement.

Il s'agit ainsi d'un exemple à suivre.