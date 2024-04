Burkina Faso: Energie solaire - « Bientôt » une nouvelle centrale photovoltaïque

Le chef du gouvernement Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a reçu en audience, ce lundi 15 avril 2024 à Ouagadougou, une délégation composée de représentants de la Fondation internationale pour l'éducation, la santé et l'hydraulique au Burkina (FINESHAB) et du groupe financier Global Eden. Au cœur des échanges, un projet de construction d'une centrale photovoltaïque au Burkina Faso.

Le Burkina Faso aura dans les jours à venir, une centrale photovoltaïque de plus de 1,2 milliard de dollars américains soit plus de 850 milliards FCFA. L'annonce a été faite en fin de journée du 15 avril 2024 par le représentant de Global Eden, partenaire financier du projet, Hervé Kiteba, à sa sortie d'audience avec le chef du gouvernement burkinabè. Prévue pour être réalisée sur une superficie de 850 hectares, cette centrale solaire qui a été conçue par la Fondation internationale pour l'éducation, la santé et l'hydraulique au Burkina (FINESHAB) vise à mettre fin aux délestages que connait le Burkina Faso, a laissé entendre son président, Dr Issa Ouédraogo.

« C'est un projet public-privé dont la construction sera financée par le groupe Global Eden en partenariat avec la fondation et l'Etat Burkinabé », a indiqué le concepteur. A en croire Hervé Kiteba, le groupe financier Global Eden a décidé d'accompagner les autorités burkinabè dans la réalisation de la centrale, car il participera au développement des communautés, un des volets des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. « La pérennité et la constance de l'énergie améliorent fortement les conditions de vie des personnes. Au-delà de la lumière, les commerçants, notamment des denrées périssables et les hôpitaux, ont besoin de l'énergie », a-t-il expliqué. Global Eden est un groupe multinational basé à Texas aux Etats-Unis et qui fait des travaux et projets socio-humanitaires qui entrent dans le cadre du développement des communautés.