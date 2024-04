Burkina Faso: Education inclusive au Centre-Nord - Le cri du cœur des élèves handicapés visuels

Le réseau des journalistes pour la promotion de l'éducation inclusive en collaboration avec l'ONG Light For The World a organisé, le lundi 8 avril 2024 à Kaya, une caravane de presse afin de toucher du doigt les conditions d'études des élèves en situation de handicap dans un contexte d'éducation d'urgence.

Dans les établissements scolaires de Kaya, une cinquantaine d'élèves en situation de handicap visuel étudient dans des conditions peu reluisantes. Sawadogo Issaka et Ouédraogo Luzienne, tous en classe de 3e et trois autres élèves handicapés visuels (5e et 4e) sont inscrits au premier cycle au Lycée provincial Moussa Kargougou de Kaya (LPMKK). A les entendre, leur apprentissage se fait sans documents et sans un minimum de formation en éducation inclusive de leurs enseignants. « Nous n'arrivons pas à nous adapter facilement dans les matières scientifiques comme les mathématiques.

Du fait que nos professeurs n'ont pas eu de formation, d'autres oublient parfois de donner le devoir à traduire et le jour-j, nous ne pouvons pas composer avec nos camarades », déplore Issaka Sawadogo. Et d'ajouter Luzienne Ouédraogo :

« nous n'avons pas de matériels de calcul. Nous faisons les calculs mentalement ». De ce fait, leurs doléances sont, entre autres, la formation des enseignants, leur dotation en livres de mathématique, d'anglais et de physique-chimie et la réalisation des rampes d'accès devant les salles de classe. Néanmoins, ils disent bénéficier d'une dotation en appareil « Ebot Edi » de Light for the World. Selon Issaka, ce sont appareils qui permettent d'enregistrer les explications et contiennent des romans pour la lecture et quelques questions d'histoire et de Science de la vie et de la terre (SVT).

Ils disent également bénéficier d'une bourse de 30 000 F CFA pour leurs fournitures scolaires. Parlant du manque de formation, Bernard Sawadogo professeur de sciences-physique depuis 2016 dit n'avoir pas encore bénéficié d'une initiation en Education inclusive (EI). «Il y a beaucoup de choses à revoir puisque nous faisons de la gymnastique pour leur transmettre le savoir», regrette-t-il. L'école intégratrice Notre Dame A de Kaya accueille une quarantaine d'élèves en situation de handicap visuel.

Santo Balkissa est une élève en classe de CM1. Parmi les difficultés rencontrées en classe, elle retient l'insuffisance des matières comme les calculs et le problème. Son souhait le plus ardent est la dotation en livres, cahiers cartonnés, ponçons, les tablettes. Et le directeur de l'école Notre Dame A, Léger Yéyé d'ajouter, entre autres, le manque de famille d'accueil pour héberger ses apprenants, le manque de moyens des parents de ces élèves pour leur doter de fournitures scolaires et la prise en charge sanitaire des élèves.

Le coup de pouce de Light for the World

De ce fait, il invite les bonnes volontés à leur venir en aide. En termes de soutien reçu, Léger Yéyé indique que ses enseignants ont bénéficié de formation en stage de recyclage à Ouagadougou

pilotée par Light for the World. « Light fait des efforts et nous le félicitons davantage d'atteindre la base pour la dotation en fourniture scolaire et la prise en charge sanitaire des élèves », espère-t-il. En partenariat avec le District sanitaire de Kaya (DSK), Light for the World met en oeuvre son projet : « Renforcement des services oculaires à Kaya, phase II (2022-2024)».

Selon la cheffe de service de la promotion de l'éducation inclusive, l'éducation des filles, du genre, de la citoyenneté et de la promotion des langues nationales de la Direction régionale de l'enseignement post-primaire et secondaire du Centre-Nord (DREPS-CN), Korotimi Guiatin/Yé, dans le cadre de la mise en oeuvre dudit projet, plusieurs activités ont été menées au profit des élèves et enseignants de la ville de Kaya. Parmi les activités réalisées, figurent l'organisation d'une campagne de dépistage des erreurs de réfraction (problèmes oculaires) dans les 10 établissements post-primaires (au profit des élèves) par les enseignants formés et l'organisation d'une causerie éducative sur la santé oculaire dans chacun des 10 établissements du post-primaire.

L'organisation de 3 sessions de formation des enseignants sur les soins oculaires primaires et la mesure de l'acuité visuelle et l'organisation d'une session de lancement et de plaidoyer pour la promotion sur la santé oculaire de la 2e phase du projet (auprès des autorités administratives, coutumières et religieuses et les parents d'élèves) sont aussi des acquis engrangés par Light for the World. Cependant, pour pallier aux difficultés suscitées, les acteurs de l'éducation sollicitent un soutien technique et financier de Light for the World pour une mise en oeuvre réussite de l'EI. Ainsi, le proviseur du LPMKK, Oumarou Déméa a listé la dotation d'une imprimante à traduction en braille, la réalisation des rampes d'accès devant les salles de classe, de formation en EI des enseignants.