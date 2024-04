Madagascar: Motocross - MX Moto Tracer - Miaro Razafimahefa sacré en 250cc

Exploit historique. Miaro Razafimahefa Rakotomanga est le premier pilote malgache à se hisser sur la plus haute marche du podium en compétition à l'étranger. Il a été sacré vainqueur de la catégorie MX2 250cc, ce week-end, au championnat régional MX Moto Club Tracer sur le circuit Paul Ravenne à La Réunion. Il a toujours franchi en premier la ligne d'arrivée, en réalisant à la fois 25 tours.

«Je suis très satisfait. J'ai essayé de faire de mon mieux toute la manche. J'ai pas mal roulé et j'ai su gérer», se réjouit Miaro Razafimahefa, interviewé à l'arrivée, avec la moto et la combinaison pleines de boue. Il a largement devancé son poursuivant, Mescenes Maël, qui n'a effectué que 22 tours à chaque manche. Et la troisième place est revenue à Fontaine Alexandre qui a réalisé vingt puis dix-huit tours.

Madagascar a été représenté à la compétition par quatre pilotes. Dans la catégorie MX1, le champion de Madagascar en titre, catégorie élite 1, Mathias Plantive, n'a pu faire mieux que la neuvième place à la première manche et septième à la deuxième, en réalisant onze tours chacune. Claudio Tida a, malheureusement, fait une chute à la première manche et n'a plus disputé la deuxième. Et chez les tout-petits, Samuel Valton termine huitième à l'issue de la première manche de la catégorie Minivert 85cc. La seconde manche de la catégorie a été annulée à cause de la piste impraticable à cause de la pluie.