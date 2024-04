Madagascar: Journée internationale - Mahajanga, un exemple de gestion des déchets

La première célébration malgache de la Journée internationale du zéro déchet s'est déroulée à Mahajanga, car c'est la ville la plus propre de Madagascar.

Notre déchet, notre responsabilité ». Cette année, c'est le thème choisi de la Journée internationale du zéro déchet. C'est la première fois que Madagascar la célèbre et la commune de Mahajanga a été choisie pour la recevoir, étant la ville la plus propre de la Grande ile.

Les 12 et 13 avril, plusieurs manifestations ont marqué cette célébration qui a débuté par une grande marche à travers la ville, rassemblant les forces vives de la ville. L'objectif est de démontrer la détermination et l'engagement collectifs pour la propreté urbaine, de promouvoir l'action citoyenne et de sensibiliser la population à la gestion responsable des déchets.

Le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidiniavo Ravokatra, et les autorités locales dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, ainsi que la présidente de la délégation spéciale de la commune urbaine de Mahajanga, Velomary Zafiarinefo Tonganirina, le sénateur de Madagascar, Odilon Tandaza Dinaraly, et le député élu à Soalala, Joseph Zakanaina Mahafaly, y ont participé.

« Le Conseil des ministres a choisi de réaliser cette célébration nationale dans le Boeny, car elle est une preuve visible de ce qu'est la propreté d'une ville et de sa verdure et l'attitude de ses habitants, entretenues depuis de nombreuses années », explique le ministre Ravokatra. Il a souligné l'importance de la gestion efficiente des déchets et a encouragé l'adoption des 5R : « Refuser, réduire, réutiliser, recycler et retourner à la terre, un geste simple et efficace dans le cadre de la préservation de l'environnement ». Il a incité chacun à avoir une nouvelle façon de penser à travers un changement radical de comportement. Chacun prend la responsabilité d'éliminer ses déchets et d'améliorer l'environnement dans lequel il vit.

Valorisation

Hormis le vernissage de l'exposition des activités et des produits liés à la gestion et au recyclage des déchets, des visites de sites de « zéro déchets » ont également été réalisées par la délégation du ministère et des autorités locales.

La visite de la décharge de Mangatokana a été l'occasion de constater les efforts de la commune de Mahajanga pour valoriser les déchets. La déchetterie, d'une superficie de 4 hectares, recueille entre 50 et 55 tonnes de déchets par jour. Ce site se démarque par son processus de tri et de compostage, et sa capacité à modifier les déchets, comme les plastiques qui sont convertis en pavés autobloquants et en briques. La société Madacompost d'Amboanio transforme les déchets ménagers en matière première, en compost et en charbon de cuisson, tandis que les déchets biodégradables deviennent du biogaz pour usage domestique.

Une visite de l'hôtel Coco Lodge à Mahajanga et du bazar de Marolaka a permis d'observer leur mode de gestion des déchets, car ils pratiquent déjà le système de tri sélectif.

« Les approches innovantes de gestion des déchets observées dans ces sites devront servir de modèle aux grandes agglomérations du pays, notamment Antananarivo », constate le ministre Ravokatra. L'école primaire publique Barday à Ampasika, la première école à recevoir le label « amie du Wash niveau 3 », a également reçu les visiteurs.

Une opération de nettoyage massif de la petite plage d'Amborovy a vu la participation active des personnes qui fréquentent les lieux et de diverses associations féminines. « Si Mahajanga brille aujourd'hui, je voudrais rappeler que cela fait partie des efforts déployés lors de mon mandat de maire. Chaque vendredi, nous avions balayé les rues et visité les villages pour sensibiliser la population à la propreté. C'est un grand honneur pour la région d'accueillir pour la première fois cette célébration nationale de lutte contre le gaspillage», conclut le gouverneur Mokhtar Andriantomanga.