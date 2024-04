Maroc: Le ministre belge de la Justice se félicite du niveau de la coopération judiciaire entre son pays et le Maroc

Rabat — Le Vice-Premier ministre et ministre belge de la Justice, Paul Van Tigchelt, s'est félicité, lundi à Rabat, du niveau de la coopération judiciaire entre son pays et le Maroc.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, le ministre belge a également salué les efforts du Royaume dans le domaine de la réforme de la justice.

De son côté, M. Ouahbi, a indiqué que le mémorandum d'entente signé ce lundi entre les ministères de la Justice des deux pays s'inscrit dans la continuité du protocole de coopération judiciaire entre les deux Royaumes, relevant que ce mémorandum d'entente reflète le partenariat historique unissant le Maroc et la Belgique.

Les entretiens entre le ministre de la Justice et son homologue belge ont été l'occasion d'examiner les moyens de consolider la coopération entre le Maroc et la Belgique dans le domaine judiciaire, ainsi que de passer en revue les résultats de la coopération judiciaire entre les deux pays et les moyens de les promouvoir.

Le Maroc et la Belgique ont signé, dans le cadre de la troisième session de la Haute Commission mixte, un mémorandum d'entente sur la modernisation de l'administration judiciaire.

Ce mémorandum d'entente a pour objectif d'établir un cadre de collaboration et d'échange entre les parties en matière de modernisation de l'administration de la justice, le renforcement de ses capacités de gestion et le développement de ses ressources et ce, à travers l'échange des informations sur les évolutions législatives liées au domaine de la justice et l'appui technique aux projets de réforme de la justice.