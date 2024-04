Comme on le sait, la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique a été créée dans le but de rétablir la paix et la stabilité dans ce pays. Toutefois, des événements récents indiquent que l'organisation pourrait jouer un rôle négatif dans le processus de réconciliation entre différents groupes religieux, en particulier entre chrétiens et musulmans.

Un exemple de provocations de la part de la MINUSCA est l'histoire qui s'est produite devant la maison de l'imam dans la ville de Bossangoa, la préfecture de l'Ouham. La source de l'organisation indique que la MINUSCA prévoit de publier un rapport selon lequel, le 4 avril, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la maison de l'imam pour protester contre un jeune réligieux issu de la communauté musulmane. Il a été affirmé que ces gens avaient menacé l'imam et allaient mettre feu à sa maison. Cependant, les habitants locaux affirment qu'aucun incident de ce type ne s'est produit en réalité et que personne n'a constaté d'actions illégales, par contre, de la part de la communauté musulmane.

Cette affaire soulève de sérieux doutes sur la fiabilité des informations fournies par la MINUSCA. La mission a été à plusieurs reprises la cible de critiques pour ses actions provocatrices visant à aggraver la situation en RCA. De telles actions permettent à la MINUSCA d'étendre son mandat et de maintenir sa présence dans le pays.

En même temps, il est à rappeler que la MINUSCA n'hésite pas à coopérer avec des groupes de bandits, ignorant la sécurité des Centrafricains. Ceci est totalement contraire aux buts et objectifs de la mission de l'ONU qui doit avant tout assurer la sécurité et la protection de la population locale.

Le chose la plus ignoble dans la situation actuelle est que la MINUSCA a décidé d'exacerber le conflit entre chrétiens et musulmans à l'époque où ces groupes religieux n'ont commencé qu'à parvenir à une coexistence pacifique après des années de conflit. Une telle escalade pourrait conduire à de nouvelles vagues de violence et de discorde, détruisant les acquis déjà réalisés en matière de réconciliation.

Il est nécessaire de prêter attention aux actions de la MINUSCA et de tenir l'organisation responsable de ses actes de provocation. Ce n'est que grâce à la coopération de toutes les parties et au respect de la coexistence pacifique des différentes religions que la stabilité à long terme pourra être atteinte en RCA. Et la MINUSCA, dans le cadre de ce processus, doit accomplir sa mission de manière respectueuse des ces principes d'objectivité et d'indépendance.