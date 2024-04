Cameroun: ESSTIC - Suspension de cours et accusations graves pour une classe de journalisme

L'École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC) est au coeur d'une polémique suite à la décision du directeur, François Marc Modzom, de suspendre les cours dans la classe de Journalisme Deuxième Année pour la journée du lundi 15 avril 2024. Cette décision, prise pour "indiscipline collective caractérisée", a suscité un tollé dans l'opinion publique, d'autant plus que le retour en classe a été conditionné par "la présentation d'une lettre d'engagement individuelle signée par l'étudiant et le parent officiel".

Les raisons de cette suspension font état de faits graves:

Vol: Deux étudiantes ont volé des téléphones, dont un a été retrouvé grâce au traçage.

Vols de matériel informatique: Trois ordinateurs portables ont également été dérobés.

Consommation de drogue: La consommation récurrente de stupéfiants est pointée du doigt.

Absentéisme: Des absences chroniques ont été constatées chez certains étudiants.

Accusations de pratiques occultes: Des accusations de sorcellerie circulent au sein de la classe.

Présence présumée d'actes homosexuels: Des pratiques homosexuelles auraient été observées.

Face à cette situation alarmante, 12 étudiants ont été traduits en conseil de discipline. La classe en question fait l'objet de plaintes récurrentes de la part des enseignants depuis plusieurs mois. Le directeur de l'ESSTIC lui-même, ainsi que d'autres professeurs, ont cessé d'y dispenser leurs cours, jugeant la situation "intenable".

Cette affaire met en lumière le climat délétère qui règne au sein de cette classe de l'ESSTIC. Les accusations graves portées contre les étudiants soulèvent des questions importantes sur le comportement et la sécurité au sein de l'établissement. Le conseil de discipline devra faire la lumière sur ces faits et prendre les mesures disciplinaires nécessaires.

La direction de l'ESSTIC se doit également de prendre des mesures fortes pour restaurer le calme et la discipline au sein de l'école. La sécurité des étudiants et des enseignants doit être une priorité absolue. Il est également important de rappeler que les valeurs de l'ESSTIC, telles que le respect, la tolérance et le professionnalisme, doivent être défendues en toutes circonstances.

Cette affaire met en lumière les maux qui gangrènent certains établissements scolaires camerounais. Il est urgent de prendre des mesures pour lutter contre l'indiscipline, la violence et les comportements déviants. L'éducation doit être un vecteur de progrès et d'épanouissement, et non un terreau de dérives et de comportements répréhensibles.