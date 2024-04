Ile Maurice: Les familles des victimes témoignent, dévastées

La mer a été meurtrière dimanche. Trois noyades ont été recensées alors que trois jeunes sont portés disparus. Les recherches continuent. À Belle-Mare, Jean Alex Rabot, un mécanicien à la retraite de 70 ans, a péri noyé lors d'une baignade. La famille raconte que Jean Alex Rabot, un habitant de Quartier-Militaire, se faisait une joie de se rendre à la plage dimanche.

«Il a dit à son fils de l'emmener à la plage. Ce dernier lui a dit qu'il était fatigué à cause du travail, mais il a ensuite décidé de l'y emmener pour lui faire plaisir», confie ses proches. Ainsi, toute la famille est arrivée à Belle-Mare vers midi et a déjeuné.

«Les enfants voulaient nager. Je leur ai dit d'attendre car ils venaient de manger. Après deux heures, je les ai autorisés à le faire», relate la belle-fille de Jean Alex Rabot. Elle confie que le septuagénaire voulait aussi se détendre dans l'eau.* «Li dir mwa li fatigué asizé. Mo'nn dir li al relax ou lipié dan délo. Dan bor mem li ti été. Lamer ti kalm. Pa koné kinn arivé, enn kout dimounn inn trouv li dan délo, inn tir li.»*La National Coast Guard (NCG) a transporté Jean Alex Rabot à l'hôpital Dr Bruno Cheong, où son décès a été constaté. L'autopsie pratiquée par le Dr Prem Chamane a conclu qu'il a succombé à une asphyxie due à la noyade.

%

À l'îlot Sancho, Doorgesh Caunhye, 28 ans, et son frère Teeshal, 18 ans, ont, eux, été surpris par une grosse vague alors qu'ils se trouvaient sur les rochers pour pêcher. Le corps de Doorgesh, aussi connu comme Kushil, a été repêché dans la baie de Ste-Marie par des volontaires. Les recherches pour retrouver Teeshal, collégien à la State Secondary School d'Ébène, ont été vaines hier matin.

Pendant ce temps, les funérailles de Kushil ont eu lieu à son domicile, à Lallmatie, hier après-midi. Le jeune homme, employé dans un hôtel, avait fait la sortie avec son frère, sa fiancée et sa future belle-mère. Le drame a bouleversé ses projets de célébrer ses 29 ans le 26 avril et de se marier l'année prochaine. Les recherches se sont aussi poursuivies hier pour retrouver Agnès Descombes, 26 ans et habitante de Beau-Bassin, et Damien Deruisseau, 26 ans également et habitant QuatreBornes. Ils sont allés camper à Savinia, près du Souffleur, avec un groupe d'amis le 13 avril.

Un de leurs amis, un habitant de St-Julien-Village de 42 ans, a expliqué à la police qu'Agnès et Damien sont allés se promener dimanche vers 7 h 30. Il est ensuite aussi allé faire une balade et a vu Damien sur un rocher, criant à l'aide. Il s'est immédiatement précipité vers lui et l'a aidé. Il a expliqué à la police que son ami lui a dit qu'Agnès avait été emportée par une forte vague. Ils sont tous les deux entrés dans l'eau pour la secourir, mais malheureusement, comme la mer était agitée, son ami a également été emporté par les vagues. Il a, lui, réussi à regagner la rive. De plus, le corps d'un touriste britannique de 50 ans a aussi été repêché dans le lagon de Flic-en-Flac. La victime, qui logeait dans un hôtel à Ébène, était arrivée à Maurice le 14 avril et devait séjourner jusqu'au 19 avril.