Ile Maurice: Enquête special force - L'apprenti Kulloo suspendu cinq journées

Il a payé le prix de son inexpérience. Convoqué, hier, dans le cadre d'une enquête sur Special Force après sa course du 17 décembre dernier, l'apprenti Rayyan Kulloo s'est vu infliger une suspension de cinq journées sous le règlement 43.2.10, pour ne pas avoir suivi les instructions de son entraîneur.

Les commissaires ont surtout reproché à l'apprenti sa prestation sur les 800 premiers mètres de la course, où sa passivité a laissé sa monture perdre beaucoup de terrain sur ses adversaires, se retrouvant même décroché du peloton dans la descente, alors qu'il aurait dû être en «midfield» selon les instructions données. A ce titre, les Racing Stewards ont tenu à rappeler au jeune cavalier que c'était sa deuxième incartade du genre après celle sur African Rock, toujours pour le compte de l'écurie Nagadoo, et pour lequel ils l'avaient prévenu, lors de la 38e journée.

Pour sa défense, l'apprenti Kulloo mit en avant le fait qu'il n'avait pas bousculé son coursier, réputé pour être caractériel et un «bleeder», comme recommandé par l'entraîneur Praveen Nagadoo. Toujours est-il que l'apprenti a failli, selon les commissaires, en ne faisant aucun effort pour réduire l'écart entre son coursier et le peloton en descente. Special Force, qui n'a courbé l'échine que par 2,40 L, aurait fait du «très bon boulot» malgré le manque d'inspiration de son apprenti, remarqua le Chief Stipe Ryaz Khan.

Résultat des courses, Rayyan Kulloo prend cinq journées de mise à pied pour avoir accepté de piloter un coursier difficile que «no one wanted to ride», selon l'entraîneur lui-même. S'il est vrai que Kulloo doit assumer sa part de responsabilité pour cette mauvaise monte, comme le lui a d'ailleurs fait remarquer le commissaire Mahendher, on peut légitimement se demander si c'était une sage décision de lui confier un coursier aussi caractériel, qui plus est un «last time winner», lui qui a encore tout à apprendre du métier - il possède moins de 25 montes sous la ceinture - et s'attendre à ce qu'il prenne les bonnes décisions en course.