Ile Maurice: Appel à la générosité pour Pamela et Ishaan

Plusieurs années les séparent, ils n'ont pratiquement rien en commun, si ce n'est qu'ils sont très malades et qu'ils ont besoin de nous. Pamela, 50 ans, souffre et a besoin d'un coup de pouce pour espérer aller mieux. Ishaan a subi plusieurs traitements et les factures sont astronomiques. Tous ensemble, nous pouvons apporter notre petite pierre à l'édifice et les soutenir.

Pamela veut recouvrer la vue

À 30 ans, sa vie a basculé. La maladie s'est peu à peu installée, faisant de chaque jour une épreuve. Pamela est atteinte de la pemphigoïde oculaire cicatricielle, une maladie auto-immune rare qui affecte les yeux, jusqu'à obstruer la vision. Aujourd'hui âgée de 50 ans, la situation ne s'est guère améliorée. Pamela ne voit plus rien, elle vit dans une angoisse permanente, ses yeux la font souffrir, elle a constamment mal à la tête.

Comment tout cela lui est tombé dessus ? Elle-même n'ose pas le croire. Pourquoi elle, pourquoi une telle maladie ? Au fil des années, elle a assisté impuissante à l'évolution de sa maladie. Des yeux au début rouges, irrités, secs, se sont peu à peu refermés dans la souffrance. Pamela a subi une greffe (qui a été rejetée à peine quelques mois plus tard) et une opération de la cataracte. A ce jour, pour qu'elle puisse espérer voir, ne serait-ce un peu, d'un oeil, il lui faut faire trois opérations.

Malheureusement, tout a un coût. Pamela a besoin de Rs 1 480 000 afin de pouvoir se faire opérer en Inde. Nous pouvons l'aider à alléger ses souffrances et sortir de l'obscurité dans laquelle elle est plongée. Aussi petit qu'il soit, chaque don compte et peut faire la différence.

Pour aider Pamela, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000447982157

Aidons les parents d'Ishaan

Il n'a pas encore 3 ans et pourtant, il en a connu des épreuves terribles. 2021, tout juste après sa naissance, le petit Ishaan est placé à l'unité des soins intensifs. On lui diagnose une fistule oeso-trachéale, une malformation congénitale rare. Il est opéré et un souffle au coeur est détecté. L'année suivante, l'état d'Ishaan se détériore suite à une infection respiratoire et une pneumonie, jusqu'à ce qu'une deuxième fistule soit détectée et opérée. Plusieurs infections plus tard et le diagnostic d'une trachéomalacie sévère posée, Ishaan tient toujours le coup.

A ce jour, le petit garçon vit avec un tube de trachéotomie pour l'aider à respirer, ce qui nécessite des soins importants et mille précautions. Il a aussi besoin de bouteilles d'oxygène. Certes, au cours de sa toute petite vie, Ishaan a traversé des épreuves bien trop grandes pour lui.

Les parents lancent un cri du coeur, parce qu'en plus de la maladie de leur fils, ils doivent régler des factures astronomiques suite aux traitements effectués en clinique. Alors qu'Ishaan est dorénavant traité à l'hôpital, il faut encore que les parents payent les factures déjà établies. Un souci financier qui n'a définitivement pas sa place dans un quotidien déjà bien tourmente. Il reste la somme de Rs 267, 014 à récolter.

Pour aider le petit Ishaan et ses parents, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000447982141