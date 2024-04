Tunisie: Protégeons nos enfants et notre société !

Les enfants sont des êtres vulnérables incapables de donner leur consentement libre et éclairé et par conséquent sont susceptibles d'être facilement exploités par des prédateurs sexuels ou d'autres délinquants qui cherchent leurs victimes sur les réseaux sociaux. Selon des informations relayées sur la Toile, un adulte dont l'identité est encore inconnue aurait attiré des mineurs tunisiens afin de les piéger et les menacer.

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a fait savoir, concernant cette affaire de leurre d'enfants par Internet, que ses services compétents avaient identifié deux enfants (âgés de 12 ans) parmi les victimes. Une procédure pénale a été engagée en portant plainte auprès du ministère public à travers le chargé du contentieux de l'Etat contre toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette affaire.

En effet, l'enfance est une période exaltante de la vie mais qui, sans accompagnement et sans protection, pourrait être angoissante et un saut dans l'inconnu. Parfois, les circonstances de la vie font du jour au lendemain de l'enfant une victime qui portera les traces de sa blessure toute sa vie. Victor Hugo disait que «l'éducation, c'est la famille qui la donne; l'instruction, c'est l'État qui la doit». Et on pense que la surveillance, c'est la famille qui la doit et la protection, c'est l'Etat qui l'assure.

Car quand la famille se désagrège, que l'autorité parentale s'émousse à cause des tracas de la vie et qu'on baisse la garde ou on délaisse son rôle de parent, alors ce sont les repères des enfants qui disparaîtront. Ils deviennent de ce fait des proies faciles pour les criminels de tout acabit.

C'est pourquoi il est important de préserver la sécurité psychologique et physique des enfants et de consacrer la culture du dialogue au sein de la famille afin de les prémunir contre toutes les formes de menace possibles. Il est aussi indispensable d'éduquer la jeune génération à l'usage du numérique, ses dangers et ses risques. Mais aussi, il ne faut pas se croiser les bras et attendre que des parents signalent des menaces potentielles pour agir. Des brigades spécialisées devraient être mobilisées pour identifier et traquer ces prédateurs sur les réseaux sociaux. Et c'est le rôle de l'Etat car il en a les moyens.