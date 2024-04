Algérie: Campagne nationale de la prévention/ wilayas de l'Est - Riche programme de sensibilisation

CONSTANTINE — La semaine nationale de la prévention organisée par le ministère de la Santé du 15 au 21 avril, sous le slogan "Pour un mode vie sain pour tous", a débuté, lundi dans les wilayas de l'Est du pays, avec au programme diverses manifestations et activités de promotion de la santé, de lutte contre les facteurs pathogènes et d'incitation à une alimentation saine.

Dans la wilaya de Sétif, des portes ouvertes ont été organisées au centre commercial "Park Mall" sur la prévention du cancer du côlon et du rectum et l'importance du diagnostic précoce.

Initiée par l'établissement hospitalier spécialisé dans la lutte contre le cancer et la direction de la santé, la manifestation a suscité l'engouement des visiteurs, notamment des jeunes qui se sont intéressés à la prévention de ces cancers et les moyens de diagnostic précoce.

La responsable de la cellule d'accueil, d'orientation et des campagnes de sensibilisation de cet établissement, Dr. Lilia Bedari, a insisté sur la prise de conscience des risques de ces maladies et l'importance du diagnostic précoce qui augmente de 90 % les chances de guérison contre 12 % en cas de diagnostic tardif.

Le coup de départ a été donné pour une caravane médicale de solidarité avec les habitants des localités reculées par le wali Mohamed Meziane, à partir de la place de l'indépendance au centre-ville d'El Tarf.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur local de la santé, Othmane Kaïrouani a affirmé que des consultations médicales générales et spécialisées seront assurées à tous les membres des familles visitées dans ces localités, notamment les enfants, les personnes âgées et aux besoins spécifiques en leur assurant assistance médicale et médicaments et ce, en application des directives du ministère de tutelle relatives au renforcement de la prise en charge sanitaire et sociale des catégories vivant dans des situations de précarité.

De multiples activités sur la prévention sont prévues dans le cadre de cette semaine, dont des conférences sur l'alimentation saine et la prévention, qui seront données par des médecins spécialisés en diabétologie, nutrition, maladies cardiovasculaires, gynécologie et autres spécialités en matière de santé.

A M'sila, le directeur local de la santé, Rabie Mezhoud, a souligné, pour sa part, que l'objectif de la semaine est de faire prendre conscience au large public de l'importance de la prévention et de la lutte contre les facteurs à risques pathogènes, à travers des activités qui toucheront toutes les communes et mobiliseront des équipes médicales des services d'épidémiologie et de la médecine préventive des structures sanitaires ainsi que des spécialistes en psychologie et nutrition.

Ce programme comprend des campagnes d'information sur les pratiques pour un mode de vie sain, des portes ouvertes, des ateliers interactifs, un travail de proximité sur les lieux publics et dans les mosquées, des conférences et des émissions télévisées et radiophoniques de sorte à toucher le plus grand nombre de public, a indiqué de son côté, Soufiane Farhat, chargé de communication à la direction de la santé.

Les autres wilayas de l'Est du pays ont connu également une série d'activités diverses organisées au niveau des établissements et structures sanitaires.