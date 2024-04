Afrique: Larbaoui préside la cérémonie de signature de la convention portant organisation de l'IATF à Alger

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, lundi à Alger, la cérémonie de signature, par le Gouvernement algérien et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), de la convention portant organisation à Alger, de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), prévue en septembre 2025.

La cérémonie de signature présidée par le Premier ministre, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, en présence de membres du Gouvernement, du conseiller du président de la République chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, M. Kamel Rezig, de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie et de l'ancien président nigérian, président du Conseil consultatif de l'IATF, M. Olusegun Obasanjo.

La convention a été signée, du côté algérien, par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, et, du côté de la Banque africaine d'import-export, par sa vice-présidente exécutive, Mme Kanayo Awani, ainsi que par le représentant du secrétaire général du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), M. Chawki Jebali, et le représentant du Commissaire au commerce et à l'industrie de la Commission de l'Union africaine (UA), M. Chiza Charles Chiumya.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a affirmé que l'organisation, à Alger, de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine "intervient dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer l'intégration africaine et à promouvoir la coopération économique entre les pays de notre continent, en vue d'asseoir une base économique forte pour réaliser le développement durable et le bien-être des peuples d'Afrique".

Le ministre a souligné, dans ce sens, que "les profondes réformes engagées par le président de la République en matière économique", fondées sur une approche économique inclusive et intégrée, "ont porté leurs fruits", en voulant pour preuves, "la balance commerciale positive et la courbe ascendante des exportations hors hydrocarbures, reflétant la diversité du tissu économique générateur de valeur ajoutée dans plusieurs domaines".

Il a affirmé en outre que l'Algérie disposait de toutes les infrastructures et tous les moyens logistiques et organisationnels lui permettant d'abriter avec succès cet important évènement économique continental, prévu du 4 au 10 septembre 2025, estimant que cette édition de la Foire commerciale intra-africaine fera de l'Algérie "la destination économique de l'Afrique en 2025".

Selon lui, la 4e édition de l'IATF "concourra à la réalisation des objectifs escomptés". "Nous oeuvrerons ensemble à son succès pour en faire un outil efficace favorisant le renforcement de la coopération commerciale intra-africaine et l'élargissement des domaines d'investissement en Afrique", a-t-il dit.

M. Zitouni est également revenu sur les efforts de l'Algérie en faveur de l'intégration économique africaine, citant, à ce titre, l'ouverture en 2023 de banques et de foires algériennes permanentes dans plusieurs pays africains, dont la Mauritanie et le Sénégal dans un premier temps, et la création de zones franches à dimension africaine à la faveur de la position "stratégique" et "névralgique" de l'Algérie.

Mettant en avant la position de l'Algérie au carrefour de trois continents : l'Afrique, l'Europe et l'Asie, le ministre a soutenu que cette position géographique favorisant les échanges commerciaux entre ces trois parties du monde "lui permet de s'imposer comme un véritable hub économique dans la région".

Dans le souci de renforcer les échanges commerciaux intra-africains, a-t-il ajouté, l'Algérie a entrepris d'élargir son réseau de transport, notamment à travers la réalisation de la Route de l'unité africaine reliant Alger à Lagos (Nigeria) et le lancement de la réalisation de la route Tindouf-Zouerate reliant l'Algérie à la Mauritanie, "ce qui a valu à notre pays la deuxième position en Afrique en termes de réseau routier réalisé, atteignant le seuil de 128.000 km", a affirmé M. Zitouni.

L'organisation à Alger de l'IATF reflète l'engagement de notre pays en faveur de l'intégration économique continentale

Mettant en évidence l'importance de ces réalisations sur le plan économique, le ministre a expliqué qu'elles permettront de relier les ports algériens à la profondeur africaine, formant ainsi un axe majeur pour le développement du commerce intra-africain et des activités économiques entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, notamment après l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Les atouts dont dispose le continent africain "favorisent l'établissement d'une économie forte pouvant s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales", a-t-il dit. "Cette réalisation à laquelle aspirent les dirigeants des pays africains se concrétisera inévitablement par l'intensification des activités économiques entre les pays du continent", a-t-il assuré.

De son côté, M. Obasanjo a affirmé que la convention portant organisation à Alger de l'IATF reflétait "la responsabilité collective des partenaires africains pour atteindre l'excellence, concrétiser l'innovation et développer l'investissement intra-africain", soulignant que cet événement boostera le partenariat et l'intégration continentale.

Il s'est dit optimiste quant à la réalisation des objectifs de l'IATF, s'attendant à ce que l'édition algérienne soit la plus réussie des trois dernières éditions.

Pour sa part, la vice-présidente exécutive de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a affirmé que l'Algérie était l'une des économies africaines les plus importantes pouvant contribuer efficacement au renforcement du partenariat et de la coopération continentale, soulignant que l'IATF sera l'occasion de contribuer à l'essor des entreprises africaines, notamment les petites et moyennes entreprises activant dans différents secteurs (industries manufacturières, matières premières, entrepreneuriat et innovation).

Pour l'intervenante, l'Afrique "n'a d'autre choix que de compter sur elle-même dans le cadre de la coopération continentale, au moment où le protectionnisme a le vent en poupe à l'échelle mondiale", et ce, a-t-elle dit, "en tirant parti des potentialités et des infrastructures dont dispose le continent via des plateformes telles que l'IATF".

Le représentant du secrétaire général du Secrétariat de la ZLECAf, Chawki Jebali, a, quant à lui, souligné que le choix de l'Algérie pour abriter l'IATF reflétait son engagement et sa participation active à la concrétisation de l'intégration économique continentale, mettant en avant les efforts de l'Etat algérien dans la diversification de son économie et les grands pas franchis en matière de développement des secteurs hors hydrocarbures, notamment l'industrie.

Le dossier de l'Algérie pour l'organisation de cette manifestation économique continentale a été retenu en novembre 2023, après l'évaluation positive faite par la Commission de l'Union africaine concernant les infrastructures de base dont dispose l'Algérie pour abriter l'évènement, et ce, lors de la visite d'une délégation de la Commission en Algérie en juin 2023.

Organisée par Afreximbank, en partenariat avec la Commission de l'UA et le Secrétariat de la ZLECAf, cette Foire commerciale intra-africaine biennale vise à augmenter le volume des échanges intra-africains et à présenter les opportunités et les atouts majeurs qu'offre le continent africain en matière d'investissement.

La 3e édition de l'IATF s'est tenue en Egypte, en novembre 2023, avec la participation de plus de 1600 exposants.