Algérie: Semaine nationale de prévention - Intenses activités de sensibilisation dans les wilayas du centre

TIZI-OUZOU — D'intenses activités de sensibilisation sur les comportements à adopter pour préserver sa santé, ont été organisées lundi, par les directions de la santé des wilayas du centre, à l'occasion de la Semaine nationale de la prévention, du 15 au 21 avril courant, lancée officiellement par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, à partir de la wilaya de Boumerdes.

Placée sous le thème "un mode de vie sain pour tous" et marquée par l'organisation de caravanes, expositions, conférences-débats et campagnes de dépistages, la semaine nationale de prévention a été l'occasion pour le ministre de visiter, à Boumerdes, les stands du village de la prévention installé à l'occasion, ainsi que le projet de réalisation d'un hôpital 240 lits.

L'accent a été mis lors de ces activités, sur l'importance d'adopter un mode de vie sain en mangeant sainement, soit des repas équilibrés riches en fibres et pauvres en sel, sucres rapides et matières grasses saturées, pratiquer une activité physique régulière, et s'éloigner des comportements nocifs pour la santé tels que le tabagisme, la sédentarité l'addiction aux écrans, entre autres.

C'est le cas à Tizi-Ouzou, où la maison de la culture Mouloud-Mammeri a abrité une exposition et des conférences débats animées par des spécialistes dans le domaine, abordant différents thèmes notamment l'alimentation saine, la prévention contre la toxicomanie et la lutte contre les additions aux écrans ainsi que le problème de l'automédication.

A Ain Defla, une caravane de sensibilisation a été lancée à partir de la polyclinique Madani Kortbi pour se rendre, aujourd'hui même, dans la localité d'Ouled Belkacem à Ain Soltane et Sidi Lekehal à Mekhatria. Elle sillonnera ensuite plusieurs régions reculées à travers la wilaya.

A Blida aussi l'événement a été principalement axé sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité d'adopter un mode de vie sain et l'importance de la vaccination dans la réduction les risques de contracter des maladies contagieuses ou non contagieuses et d'éviter les conséquences dangereuses sur la santé qu'elles peuvent induire.

Dans la wilaya de Chlef, l'événement, ouvert à partir de "La place de la solidarité" au centre-ville, a été marqué par le lancement d'activités de sensibilisation et d'information sur l'importance de l'alimentation saine, du sport et d'une bonne hygiène de vie, pour préserver sa santé.

A Djelfa, le coup d'envoi de la manifestation a été donné à partir du service d'épidémiologie et de médecine préventive de l'établissement public de santé de proximité (EPSP) de cette ville, l'accent a été mis sur la sensibilisation contre les risques sanitaires et sur l'importance de la vaccination et du suivi sanitaire de la femme enceinte.

A noter que les événements organisés aux chefs-lieux des wilayas du centre sont dupliqués à travers les différents établissements de santé dans le souci de se rapprocher et de toucher l'ensemble des populations y compris celles des zones reculées pour rendre plus efficaces les campagnes de sensibilisation et de dépistage.

De nombreux citoyens approchés par l'APS à travers les wilayas du centre, ont salué l'organisation de cette semaine, qui est, selon leurs propos, une occasion pour rencontrer les professionnels de la santé et communiquer directement avec eux sur des préoccupations sanitaires.