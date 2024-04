Algérie: Festival des Sports d'Alger - La première édition du 25 au 27 avril au niveau de cinq sites

ALGER — Cinq sites dans la wilaya d'Alger ont été réquisitionnés pour abriter la première édition du Festival des Sports, prévu du 25 au 27 avril courant, a appris l'APS lundi auprès des organisateurs.

Il s'agit des Sablettes d'Hussein Dey, Bab Ezzouar, Oued El Harrach, le Parc Zoologique de Ben Aknoun et le Parc Dounia, avec différentes activités sportives dans chaque site.

Le plus gros des activités aura lieu aux Sablettes, notamment, la série de jeux traditionnels, appelée "Les Jeux d'autrefois", prévue les 25, 26 et 27 avril, ainsi qu'une course pédestre, appelée "Course des Hirondelles", qui aura lieu le 26 avril.

Plusieurs activités marines sont également prévues aux Sablettes, notamment : un Aquathlon Swim & Run (25 avril), un triathlon juniors, Elite et Master (le 26 avril) et un duathlon, le 27 avril, destiné uniquement aux jeunes de moins de 13 ans et aux jeunes de moins de 15 ans.

Le Parc Zoologique de Ben Aknoun quant à lui abritera le Trail des Mouflons d'or, prévu le 26 avril, sur une distance de 16.5 kilomètres et dont le coup d'envoi sera donné à 7h00 du matin selon les organisateurs.

Ce Festival des Sports est organisé entre autres par la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger (DJS) et la Ligue algéroise d'athlétisme (LAA).