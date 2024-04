Tunisie: Clôture bientôt du programme PMES - Place à l'évaluation

Le Programme de modernisation des établissements scolaires (Pmes) touche à sa fin. Et ce sera, demain mercredi, que la journée marquant sa clôture aura lieu à Hammamet, sous le patronage de Mme Salwa Abbassi, ministre de l'Education.

Cette manifestation, à laquelle prendront part tous les acteurs institutionnels clés, serait ainsi un moment important pour mettre en avant les acquis du Pmes et faire le point sur les réalisations et les défis relevés.

S'invitent aussi au débat les institutions et agents qui ont joué un rôle actif dans la préparation, l'exécution et le suivi des activités liées aux nouvelles constructions, rénovations et équipements. L'objectif est de partager un bilan détaillé du programme, y compris l'organisation générale, les rôles et responsabilités de chaque partie, ainsi que les contraintes et les utilisations des financements.

Résultat attendu

L'on s'attend à ce que cette journée soit une occasion propice dont le résultat étant de consolider la visibilité et les acquis du Programme MES, de renforcer la collaboration pour optimiser les ressources et atteindre les objectifs futurs. D'autant plus que cette journée de clôture marquera également la fin du mandat de l'Assistance Technique (AT), célébrant un moment fort pour valoriser le travail accompli.

Lors de cet événement, un accent particulier sera mis sur les réalisations majeures du programme, notamment les 388 réhabilitations et les 47 nouvelles constructions engagées, les équipements acquis ainsi que les formations organisées soulignant l'impact et l'importance de ces activités. Il y a lieu de souligner que cette journée de clôture offrira ainsi une plateforme privilégiée pour réfléchir aux succès passés et planifier l'avenir à travers le Pmes 2, sous la direction de l'UGP, en présence des hauts responsables du ministère de l'Education et des représentants des bailleurs de fonds.

Notons, ici, que la journée cible principalement les hauts responsables des ministères impliqués dans le Programme MES, soit plus de 100 participants. Il s'agit, entre autres, des directeurs centraux du ministère de l'Education, incluant la direction générale des bâtiments et des équipements, des représentants des CRE, des bailleurs de fonds et autres invités. Y seront égalent présents les premiers responsables du Pmes au niveau des gouvernorats et des directions régionales de l'équipement, les cadres de l'UGP, les experts de l'AT. Les médias seront aussi de la partie.