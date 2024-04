Tunisie: Le Chef du Gouvernement reçoit le président du Conseil Bancaire et Financier - Les institutions financières et bancaires disposées à soutenir les efforts de l'Etat

La réunion a permis de débattre de l'amendement du Code de commerce et du projet de loi portant sur la lutte contre l'exclusion financière

Ahmed Hachani a mis l'accent sur la nécessité d'impliquer le secteur bancaire dans les initiatives favorisant la croissance, l'amélioration du climat des affaires et les projets innovants et à forte valeur ajoutée.

Le rôle des institutions bancaires et financières dans le développement de l'économie nationale et de l'investissement en guise de force de proposition et de mise en oeuvre des projets de développement, a été au centre d'une réunion tenue, hier, entre le Chef du Gouvernement Ahmed Hachani et le président du Conseil Bancaire et Financier (CBF), Néji Ghandri.

Cette réunion a permis de discuter des réformes en cours dont le projet de loi relatif à l'amendement du code de commerce, le projet de loi sur la lutte contre l'exclusion financière et le projet du code des changes. Hachani a mis l'accent sur la nécessité d'impliquer le secteur bancaire dans les initiatives favorisant la croissance, l'amélioration du climat des affaires et les projets innovants et à forte valeur ajoutée.

De son côté, Ghandri a réitéré la disposition des institutions financières et bancaires à soutenir les efforts de l'Etat pour accélérer le rythme de la croissance.