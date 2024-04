Afrique: Les Etats-Unis s'engagent à fournir 100 millions de dollars en aide alimentaire au Soudan

Les États-Unis s'engagent à fournir 100 millions de dollars supplémentaires en aide alimentaire d'urgence, en soutien nutritionnel et en autres formes d'aide vitale pour faire face au conflit du Soudan, qui a atteint le stade de l'une des crises les plus graves au monde. Cette information est relayée par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans un communiqué rendu public le 14 avril 2024.

Selon le document, cinq millions de personnes sont au bord de la famine. À cela s'ajoutent les huit millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer, ce qui constitue la plus grande crise de déplacement au monde, a annoncé le communiqué.

Par conséquent, la même source a indiqué que vingt-cinq millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire, le conflit entraînant des pénuries généralisées de produits, de services et de nourriture d'importance vitale.

Pour rappel, il y a un an, le 15 avril, les Soudanais ont découvert un cauchemar à leur réveil. Des combats acharnés entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) avaient éclaté dans la capitale du Soudan, Khartoum, et dans d'autres régions du pays. Les belligérants ont transformé des quartiers naguère animés en zones de combat, tuant des milliers de personnes, laissant des cadavres dans les rues et clouant les civils chez eux sans nourriture, sans eau, sans médicaments en quantité suffisante.

Selon Mme Samantha Power, administratrice de l'USAID, les atrocités et les crimes de guerre odieux commis tant par les RSF que les SAF sont tout aussi alarmants, notamment les attaques meurtrières contre les civils et le recours au viol et à d'autres formes de violence sexiste comme tactiques pour terroriser et soumettre des collectivités.

À l'en croire, les ressources supplémentaires que « nous avons engagées démontrent la constance du soutien de l'USAID au peuple soudanais ».

À la suite du déclenchement des hostilités, « nous avons rapidement déployé une équipe d'intervention en cas de catastrophe pour aider nos partenaires à fournir une aide humanitaire aux personnes dans le besoin, tant à l'intérieur du Soudan qu'à celles qui ont été contraintes de fuir le pays ». Depuis le début du conflit, les partenaires de l'USAID ont apporté une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à près de 6,7 millions de personnes et de l'eau potable à plus de 8 millions de personnes, a-t-elle déclaré.