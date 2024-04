Tunisie: L'ESM gagne dans la douleur devant l'AS Soliman - Kaïs Yaâcoubi - «Il faut être réaliste pour gagner des points »

L'entraîneur des Miniers avoue qu'il a demandé à ses joueurs de se placer derrière et de protéger le but de la victoire.

Dans un affrontement empreint de rebondissements, l'ESM a arraché la victoire, mais au prix de lacunes tactiques qui ont fait vaciller sa confiance. Face à un beau vaincu, qui aurait pu mériter au moins le point de parité, les locaux ont failli laisser des plumes en première mi-temps avec trois opportunités de scorer côté l'ASSoliman, et qui auraient pu permettre aux poulains de Boujelbéne de sceller le sort du match. La décision de passer du 4-4-2 au 3-5-2, suite à l'absence de dernière minute de Saddem Ben Aziza, a pris l'équipe de court. La défense du club minier, désorganisée et mal alignée, a montré des signes de vulnérabilité, mettant en évidence des failles qui ont permis à l'adversaire de menacer le sort de la rencontre.

Manque de créativité

Le coach Kaïs Yaâcoubi s'exprime sur la prestation de ses protégés : « Certes, ce fut un match très compliqué, et cela s'explique par cette longue trêve avec plus de 34 jours sans compétition. Même les quatre matchs amicaux ne pouvaient permettre de développer une idée exacte sur les dispositions des joueurs. Je savais que l'adversaire excelle dans les contres rapides et on s'est préparé pour ce contexte. Après le but, j'ai recommandé aux joueurs de se recroqueviller en défense et préserver l'avantage, en plaçant cinq défenseurs pour contrecarrer les assauts adverses. Dans le contexte de ce mini-championnat du play out, il faut être réaliste pour glaner les points et reléguer la manière au second degré. Le résultat importe plus que la manière. C'est ainsi qu'on doit procéder pour gagner le défi ».

%

Côté offensif, l'attaque des Miniers a semblé égarée, optant trop souvent pour de longs ballons et des renversements au lieu d'un jeu fluide fait de passes courtes. Cette stratégie prévisible a facilité la tâche de la défense adverse, mettant en évidence un manque de créativité et de variété dans les approches offensives. En conclusion, bien que l'ESM ait remporté dans la douleur une victoire, son succès a été entaché par des défaillances tactiques qu'il faudra soigner à l'avenir. Ce succès sans éclat soulève des questions sur les capacités à faire face à la lutte âpre pour la suite du parcours, même si l'ESM commence à coller au ventre mou du classement.