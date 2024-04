Algérie: Lancement du concours 'Innovation' pour les projets des jeunes et des femmes de 12 wilayas

M'SILA — Un concours sur "l'innovation", destiné à accompagner et à financer des projets initiés par des jeunes et des femmes dans 12 wilayas du pays, a été lancé dans le cadre du Programme de développement de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Algérie, a indiqué, lundi à M'sila , le directeur de ce programme, Abdelkrim Boudraâ.

Intervenant lors d'une journée d'information tenue à la salle Abdelmadjid-Allahoum de l'université Mohamed-Boudiaf de M'sila, en présence de jeunes concernés par l'entrepreneuriat, M. Boudraâ a précisé que ce programme, qui s'inscrit dans le cadre d'une convention de coopération signée le 29 mars 2023 entre le ministère du Travail et l'Union Européenne (UE), a organisé ce concours sous le slogan "Défi de l'innovation au profit des initiateurs de projets à caractère économique, social et solidaire" issus des wilayas de Batna, M'sila, Khenchela, Oum El Bouaghi, Timimoun, El Bayadh, El Méniaâ, Beni Abbes, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès et Médéa.

Le concours, dont les lauréats bénéficieront du financement et de l'accompagnement de leurs projets, vise à "favoriser la création d'opportunités d'emploi dans l'économie sociale et solidaire dans les régions concernées", selon M. Boudraâ qui a souligné que l'appui de l'Etat à ce programme "contribuera de manière significative" à la réalisation et au développement des projets de jeunes.

Le même responsable a indiqué, d'autre part, que les rencontres d'information organisées dans plusieurs wilayas du pays ont pour "objectif d'élaborer des lois et de normes appropriées pour la mise en oeuvre du système de l'économie sociale et solidaire et de renforcer les capacités des entreprises participantes dans ce domaine".

Il a aussi souligné "l'importance de créer un cadre juridique et des mécanismes pour le développement de l'économie sociale et solidaire en Algérie, d'autant qu'elle est présente dans le pays sous ses différentes formes dont, par exemple, des traditions telles que la Touiza et bien d'autres activités solidaires".

Pour sa part, le directeur de l'emploi de la wilaya de M'sila, Seddik Djaâfri, a déclaré que "cette journée d'information, qui a connu une large participation d'entrepreneurs ayant initié des projets à caractère solidaire, a constitué une opportunité pour en apprendre davantage sur ce type de projets, la manière de les approfondir, de les soutenir financièrement et de les encadrer juridiquement".