Afrique: Championnat d'Afrique des clubs de Handball - La FAHB s'attend à un niveau relevé lors de l'édition d'Oran

ORAN — La 40e édition du championnat d'Afrique de handball des clubs vainqueurs de coupes, qui aura lieu du 18 au 27 avril en cours à Oran, devrait être marquée par un "niveau relevé" au vu de la présence à ce rendez-vous de la crème de la petite balle continentale, a prédit, dimanche à Oran, la présidente de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Karima Taleb.

"C'est la première fois qu'une édition de ce championnat attire un aussi grand nombre de participants, de surcroît les meilleures équipes africaines, ce qui augure d'un niveau relevé", a déclaré Mme Taleb en conférence de presse tenue au Palais des sports "Hamou Boutlélis", l'un desdeux sites qui abriteront les rencontres de cette épreuve aux côtés de la salle omnisports (OMS) du complexe olympique Miloud Hadefi".

Douze clubs chez les hommes et huit autres chez les dames prendront part à ce championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes dont six formations algériennes : le HCB El Biar (messieurs et dames), JSE Skikda, ES Aïn Touta, OM Annaba (messieurs) et CF Boumerdes (dames).

L'édition d'Oran, qui sera précédée par la Super-coupe d'Afrique (messieurs et dames), dont les demi-finales et finales auront lieu lundi et mardi à la salle OMS du complexe Miloud Hadefi, marquera aussi le retour de cette compétition en Algérie après 25 ans d'absence, a tenu à souligner la présidente de la FAHB.

"C'est ce genre de compétition qui contribuera à la relance du jeu à sept algérien après une sensible régression au cours des dernières années, notamment au niveau des clubs qui sont censés alimenter les différentes sélections nationales par les joueurs de talents", a encore expliqué la conférencière.

Elle s'est dit, en outre, "satisfaite" des préparatifs accomplis en vue des deux épreuves, "surtout au vu des belles infrastructures sportives dont recèle la ville d'Oran", ajoutant que les délégations étrangères qui ont rejoint la capitale de l'Ouest "ont toutes exprimé leur satisfaction quant à l'accueil qui leur a été réservé, ainsi que les conditions de leur hébergement et les salles mises à leur disposition pour effectuer leur entrainement".

S'agissant des chances des représentants algériens dans cette manifestation, la première responsable de la FAHB, ancienne entraineur du CF Boumerdès, a reconnu la difficulté de la mission qui attend les six clubs engagés.

"J'espère qu'ils vont parvenir à réaliser des parcours honorables, d'autant plus qu'ils se sont bien renforcés en prévision de ce championnat. Le plus important c'est que nos joueurs et joueuses aient cette occasion de se frotter aux meilleurs du continent pour gagner en expérience en vue des futures échéances", a-t-elle encore dit.

Au passage, elle a annoncé que la candidature algérienne pour l'organisation du prochain championnat arabe des clubs (seniors) prévu en novembre 2024 devrait aboutir, tout en souhaitant que le pays décroche aussi l'organisation de l'une des Coupes d'Afrique des nations de 2028 ou 2030 pour lesquelles son instance a également déposé sa candidature.

Les prochaines éditions du Championnat d'Afrique des nations ne seront toutefois pas qualificatives aux jeux olympiques, puisque la Confédération africaine de handball (CAHB) a décidé, dernièrement, d'organiser dorénavant des tournois spéciaux pour attribuer le ticket donnant accès aux JO, a révélé la présidente de la FAHB.

"Les prochains championnats d'Afrique seront désormais qualificatives aux championnats du monde uniquement", a-t-elle précisé.