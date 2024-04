Gambie: Le président Barrow demande aux chefs religieux de prêcher la paix et de respecter les lois du pays.

Le Président de la République, S.E. Adama Barrow, a exprimé sa joie de recevoir les anciens et les chefs religieux, dans le cadre de la "Rencontre avec les leaders de la communauté musulmane de Banjul," dirigée par le président Alhajie Momodou Taal".

La réunion annuelle de l'Aïd-ul-Fitr avec les leaders de la communauté musulmane de Banjul est une pratique qui remonte à l'époque coloniale et qui consiste à soumettre les sujets qui préoccupent les dirigeants. Le président Barrow a remercié les leaders de la communauté musulmane qui ont impliqué les représentants du Conseil Suprême Islamique de Gambie, de l'Ahmadiya Jamaat et des sectes religieuses à cet événement annuel.

Il a exhorté ses invités et tous les Gambiens à maintenir la paix dans le pays, soulignant l'obligation de tous les citoyens de vivre et de ne point ménager leurs efforts pour le développement du pays.

Le président Barrow a invité les prédicateurs musulmans à comprendre que même si 95 % des citoyens et résidents de la Gambie sont de confession musulmane, le pays est toutefois gouverné par la Constitution, et non la charia. « Certaines lois ne sont pas forcément favorables à tous les citoyens, mais elles doivent être respectées par tous, et ce, afin que la paix règne. » Il a insisté sur ce point.

%

Répondant à diverses questions soulevées par les orateurs, notamment l'état de la circulation sur l'autoroute Bertil Harding, le président a exhorté tous les usagers de la route à faire preuve de patience au fur et à mesure que les travaux progressent dans l'agglomération de Banjul.

Dans le même ordre d'idées, le président a mis en garde les personnes qui font de la propagande négative au sujet de l'opération "Dégagez les routes" - concernant les marchands ambulants qui occupent illégalement les routes. Il a souligné que certaines personnes considèrent à tort que l'opération de nettoyage des rues est une lutte contre les personnes à faibles revenus qui essayent de gagner leur vie. Le président Barrow a ajouté que les citoyens doivent être conscients des risques d'accident que représentent ces occupants illégaux des bords de route. « Je soutiendrai toute initiative visant l'intérêt général de notre pays, et je tiens à souligner que l'opération "dégager les routes" sera une initiative de très longue échelle, » a déclaré le président Barrow.

Le dirigeant gambien a encouragé les citoyens et résidents de la Gambie à maintenir un environnement sain et propre, dans la mesure où la Gambie se prépare à accueillir les 57 pays de l'Ummah musulmane lors du 15e Sommet de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI).

Concernant l'approvisionnement en électricité, le Président a maintenu sa promesse d'un accès universel à l'électricité dans tout le pays, car la construction des infrastructures électriques avance à grands pas. Il a souligné l'importance des infrastructures pour les différents aspects du développement, notamment l'électricité, les routes, les hôpitaux et les infrastructures.

Concernant le financement indépendant des projets de développement, le président a mis l'accent sur la numérisation du système fiscal afin d'améliorer la collecte des recettes. Il a précisé que le gouvernement n'a nullement procédé à une augmentation des impôts, mais le gouvernement veille toutefois à réduire les fuites et à ce que les entreprises paient leurs impôts correctement et régulièrement.

En vue de faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires importées, notamment du riz, le président a exhorté les Gambiens à sérieusement considérer investir dans l'agriculture, et ce, en vue de répondre à la demande de riz. Le gouvernement soutient déjà les investisseurs gambiens, y compris l'Ahmadiyya Jamaat, dans la culture du riz à des fins commerciales. « Nous espérons que si nous arrivons à stimuler la production locale de riz, nous n'aurons alors aucune raison de nous plaindre du prix du riz importé. »

Le président de l'événement. Alhajie Momodou Senghore, au nom des habitants de Banjul, a félicité le gouvernement pour les améliorations dans le secteur de l'électricité: « Vous ne pouvez pas juger la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) en vous basant uniquement sur la zone urbaine. Dans l'ensemble du pays, l'accès à l'électricité s'est considérablement amélioré. Il a également remercié la police pour ses efforts dans la lutte contre la criminalité. Mr Senghore s'est toutefois inquiété de l'état de la circulation pendant les travaux routiers et du phénomène des femmes handicapées et de leurs enfants qui mendient dans les rues et dans les embouteillages.

Le président du Conseil Suprême Islamique de Gambie, Sheikh Essa Darboe, a demandé au gouvernement d'étendre son initiative de dialogue aux chefs religieux. S'exprimant plus tôt, il a appelé la population à respecter les chefs religieux.

Parmi les autres orateurs figuraient Alhajie Ebrima Jagana et l'émir de l'Ahmadiya Jamaat, Baba Trawalleh.

Le Ministre des Affaires Religieuses, l'honorable Hamat Bah, a exhorté les prédicateurs à promouvoir la paix et a demandé aux Gambiens de se lancer dans l'agriculture pour faire face à la hausse des prix des produits de base importés tels que le riz. Il a également souligné que les jeunes Gambiens ne veulent guère occuper des emplois non qualifiés, citant la prédominance des jeunes non Gambiens dans le secteur de la construction et d'autres secteurs.

L'Imam Ratib de Banjul, Alajie Alieu Mass Kah, a dirigé les prières, et Bilal, Bai Sait Secka, a prononcé les remerciements. Au nom de l'association Sherrif, la section gambienne a offert un cadeau au président Barrow et a réitéré les félicitations que les orateurs précédents lui ont adressées pour avoir remporté le prix du Promoteur de la Paix en Afrique en 2024.

Le vice-président, S.E. Muhammed B.S Jallow, les ministres, les hauts fonctionnaires et d'autres dignitaires ont assisté à l'événement, et ce, dans le but de renforcer et promouvoir le dialogue sur les questions qui préoccupent les citoyens et le gouvernement.