Congo-Brazzaville: Kokutan'Art 2024 - Un concours photographique placé sous le signe de l'urgence climatique

En marge de la 4e édition des Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville « Kokutan'Art » qui pointe à l'horizon, Mbongui art photo, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Congo, organise un concours de photographie destiné aux artistes résidant dans le pays. L'appel à candidature est ouvert du 11 avril au 9 mai.

« Le changement climatique est une réalité indéniable qui affecte notre planète de manière inquiétante. Les conséquences de nos actions sur l'environnement sont visibles à travers des phénomènes tels que l'ensablement, la pollution des cours d'eaux, les tempêtes de plus en plus violentes et la disparition de la biodiversité. Face à cette crise, il est impératif de sensibiliser et d'agir », a fait savoir Lebon Chansard Ziavoula dit Lebon Zed, responsable de la plateforme Mbongui art photo et directeur du festival Kokutan'Art.

A cet effet, le concours photo initié par le festival Kokutan'Art est une invite à l'endroit des talents nationaux à pouvoir exprimer cette urgence à travers l'objectif. Concrètement, les participants sont invités à capturer des images qui évoquent l'urgence, mais aussi l'espoir et le potentiel de changement. Chaque photo devrait raconter une histoire, susciter des émotions et inciter à la réflexion.

« Nous encourageons les photographes à explorer les différents aspects de l'impact climatique : que ce soit à travers des paysages dévastés par la pollution, des communautés luttant contre les effets des catastrophes naturelles ou des initiatives positives de préservation de l'environnement. Ensemble, à travers l'art et la photographie, nous pouvons amplifier notre voix pour un avenir plus durable. Rejoignez-nous dans cette mission cruciale de préserver notre planète pour les générations futures », a noté Lebon Zed.

Le concours est ouvert à tous les jeunes photographes de 17 à 35 ans, résidents en République du Congo, sans distinction de religion et de sexe. Pour faire valider son dossier, chaque candidat doit obligatoirement préciser les informations suivantes dans le corps du mail : Nom (s) et prénom (s) ; Numéro de téléphone ; Date et lieu de naissance ; Sexe ; Nationalité. Les dossiers sont à envoyer via l'adresse mbonguiartphoto@gmail.com. Les photos seront examinées et sélectionnées au plutard le 18 mai par un jury indépendant composé de trois professionnels de l'image.

A en croire Mbongui art photo, les photos doivent être soumises au format numérique jpeg ou TIFF, en couleur ou en noir et blanc. Les photos soumises doivent être de haute résolution (300 DPI) et le nombre de photos à soumettre est de 5, soit une série de 5 photos maximum. Aussi, chaque photo doit avoir été prise durant l'année en cours et elle doit également être cohérente avec la thématique « Urgence ».

Comme récompense, il est prévu, entre autres, des appareils photo reflex, une tablette et quelques accessoires photos. La remise des prix aux lauréats est prévue pour le 24 mai.