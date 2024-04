Congo-Brazzaville: Enseignement général - Plus de quatre-vingt mille candidats au baccalauréat

A l'issue des inscriptions aux examens d'Etat, session 2024, la direction des examens et concours a enregistré 87457 candidatures au baccalauréat ; 116155 au brevet d'études du premier cycle (BEPC) et 133087 au certificat d'études primaires élémentaires.

A mesure que les jours passent, l'on s'approche des examens d'Etat qui débuteront en juin. Les inscriptions ont pris fin. « Les listes seront envoyées dans les départements. Cela permet aux candidats de faire les réclamations pour que les corrections soient apportées », a expliqué le directeur des examens et concours, Damien Madiki. A l'issue de cette opération, a-t-il précisé, le nombre des candidats peut être revu à la hausse ou à la baisse.

En dehors des inscriptions qui viennent d'être bouclées, il y a la refonte et le choix des sujets qui sont déjà réalisés, les dates des examens d'Etat déjà fixées. Ainsi, le CEPE aura lieu du 4 au 6 juin ; le baccalauréat du 18 au 21 juin ; le BEPC du 9 au 12 juillet.

Selon le calendrier publié par le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, les épreuves du baccalauréat commenceront le 18 juin par les mathématiques pour l'ensemble des séries : scientifiques et littéraires. Elles se poursuivront le 19 juin par le français pour les séries littéraires et les sciences physiques pour les séries scientifiques. L'anglais sera la seconde épreuve du jour, toutes séries confondues.

Le 20 juin, pendant que les candidats des séries littéraires feront l'histoire et la géographie, ceux des séries scientifiques passeront l'épreuve des sciences de la vie et de la terre. Après quoi, les littéraires feront langue (seconde langue respective), les scientifiques l'histoire ou la géographie (au choix). Les épreuves du baccalauréat prendront fin le 21 juin. Les littéraires passeront l'épreuve de philosophie, les scientifiques feront français ou philosophie (au choix). Puis, la boucle sera bouclée par l'éducation physique et sportive pour toutes les séries. Quant aux épreuves du BEPC, elles débuteront le 9 juillet par les mathématiques et prendront fin le 12 juillet par l'éducation physique et sportive.