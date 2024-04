Congo-Brazzaville: Santé publique - Les experts réévaluent les acquis du secteur de la santé au pays

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a lancé, le 11 avril dans la commune de Kintélé, les travaux de la revue des plans de travail 2023 et de planifications conjointes des activités prioritaires pour 2024 dans les districts sanitaires ciblés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'activité a été orientée sur vingt-quatre districts sanitaires ciblés par l'OMS. Les directeurs généraux, centraux, départementaux de la santé, les médecins-chefs des districts sanitaires et les membres de cabinet du ministère de la Santé et de la Population qui y ont pris part ont effectué une évaluation de l'activité sanitaire.

Les participants ont fait le point de la mise en oeuvre des plans de travail budgétisés sous stratégie opérationnelle pour l'exercice 2023 et engagé le processus de planification pour l'année 2024.

« Nous devons consolider ces acquis... Cet atelier donne une formidable opportunité pour faire cela. Dans un pays comme le Congo, il est vraiment possible d'obtenir des résultats si nous travaillons ensemble », a signifié le Dr Lucien Manga, représentant de l'OMS-Congo.

Le Congo et ses partenaires évaluent régulièrement les acquis du secteur de la santé et planifient des nouveaux plans. Du 17 au 20 février 2023, à Oyo, dans le département de la Cuvette, s'était tenue la revue des plans de travail budgétisés 2022 des districts sanitaires ciblés. Au cours de cette séance, le bilan avait permis d'apprécier les performances des districts sanitaires à travers le renforcement de la gouvernance locale, l'amélioration de l'offre de soins, l'utilisation des services, la gestion des ressources et les bonnes pratiques.

En 2024, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, en appelle « à passer progressivement à l'échelle jusqu'à couvrir cinquante districts sanitaires que compte le pays. Une stratégie de transition, dit-il, a été présentée par l'OMS visant à consolider les acquis des douze premiers dossiers prioritaires, appuyer et transférer les expériences et les leçons apprises dans d'autres dossiers sanitaires ».

Ce dernier a rappelé qu'à l'instar des cinq autres départements ministériels retenus pour l'expérimentation du budget programme, le ministère de la Santé bascule du budget dit des moyens vers le budget en mode programme ou budget axé sur les résultats.

« Il s'agit d'une nouvelle approche de planification qui établit et renforce les liens entre les ressources et les résultats. Pour plus de cohérence dans la mise en oeuvre et de suivi des interventions, le ministère de la Santé et de la Population a conçu son budget programme 2024 autour de quatre programmes : le pilotage de la politique, l'offre de soins, l'accès aux soins... prenez en compte ces orientations stratégiques de planification en mode budget programme pour l'élaboration des plans de travail annuel budgétisé », a-t-il conclu.