Congo-Kinshasa: Près de quatre cents bandits urbains mis à la disposition du Service national

Un groupe de "kuluna" a été présenté au gouverneur de la ville avant son transfèrement dans le centre du Service national dépendant de la Présidence de la République.

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a assisté, le 15 avril, à la présentation par la police de la ville-province de 350 bandits urbains communément appelés Kuluna. Prenant la parole à cette occasion, l'autorité urbaine s'est dite indignée de voir le banditisme urbain perdurer dans la capitale congolaise. Tout en félicitant la police pour le travail qu'elle abat, le gouverneur l'encourage à poursuivre sans relâche cette opération de traque des kulunas afin de permettre aux Kinois de vivre et de circuler en toute tranquillité. "Il faut que la police accentue la traque pour décourager ce phénomène car, au fur et à mesure que nous avançons, il y aura plus des Kulunas à Kinshasa avec la surpopulation de la capitale", a-t-il indiqué.

Le gouverneur Ngobila avait, par ailleurs, annoncé que les délinquants ainsi présentés devraient embarquer le 16 avril pour le centre du Service national afin d'être rééduqués et formés sur les travaux d'intérêt national et de permettre leur réinsertion dans la société. Selon le patron de la ville de Kinshasa, au Service national, ces jeunes Kulunas vont apprendre des métiers comme la menuiserie, la maçonnerie et les travaux champêtres.

Par la même occasion, le gouverneur a appelé la population kinoise à collaborer avec la police pour faciliter l'opération de traque sur le terrain pour mettre hors d'état de nuire ces bandits urbains. "C'est une grande fierté pour notre police en collaboration avec la population. Nous demandons à la police de continuer de traquer ces hors-la-loi, de garder la pression sur eux et de ne rien lâcher", a-t-il fait savoir. Il a remercié le commandant du Service national qui aide la police à la réinsertion de ces kuluna dans la société car "la sécurité est une affaire de tous".

Selon la Cellule de communication de l'Hôtel de ville, cette opération de traque des bandits urbains va s'étendre sur toute l'étendue de la capitale. Cette cérémonie, note-t-on, s'est déroulée au Commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, dans la commune de Gombe, en présence du commissaire provincial de la Police nationale congolaise/ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba Kasongo ainsi que d'autres officiers de la Police nationale congolaise . Il est rappelé que plusieurs cohortes de ces jeunes délinquants ont déjà été transférées aux centres du Service national où ces derniers ont appris des métiers ou sont initiés aux travaux champêtres à la satisfaction des dirigeants de ce service, assurant ainsi leur réinsertion sociale.