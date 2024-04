Afrique Centrale: Sopéco - Un accord pour digitaliser la société

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a patronné, le week-end dernier à Brazzaville, la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre la société des Postes et de l'Epargne du Congo (Sopéco), Pay Rem Group, la poste gabonaise et Silicone Connect.

L'objectif de cet accord est de permettre à l'administration postale de s'arrimer aux enjeux du millénaire en matière du numérique. Ce cadre de collaboration vise également à étendre la couverture réseau internet dans les zones rurales, promouvoir l'adoption des services numériques auprès des populations. Il offre de même à la poste congolaise l'opportunité de se réinventer et de s'arrimer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Le directeur général de Silicone Connect, Gaëtan Soltesz, partenaire technique qui s'occupe du déploiement de la couverture réseau, a soutenu que sa structure s'emploiera à accompagner la poste congolaise dans le déploiement de la fibre optique dans les bureaux des postes à travers tout le pays.

Notons que le document qui constitue un cadre de travail pour développer l'économie numérique en République du Congo vient compléter le mémorandum d'entente, conclu il y a deux mois, entre l'Agence de développement de l'économie numérique, la Sopéco et Pay Rem Group. L'objectif principal est de réduire la fracture numérique, de redynamiser et réinventer la poste, ainsi que de promouvoir la richesse et l'emploi des jeunes.