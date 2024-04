Congo-Kinshasa: Plus de 47 Députés Nationaux dans sa gibecière, RDC - « Agissons et Bâtissons » de Sama Lukonde en pole position après l'UDPS

La Dynamique Agissons et Bâtissons composée notamment, des regroupements ANB et AAD-A, dirigée par Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier Ministre sortant, est la deuxième force politique avec 47 députés nationaux élus après l'UDPS et alliés. Ce samedi 13 avril, amorçant les consultations officielles avec les regroupements politiques issus de l'Union sacrée de la Nation, la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka a reçu la délégation conduite par Jean-Michel Sama Lukonde.

« Nous avons discuté de la formation du Gouvernement en mettant l'accent sur le format visant à réduire le train de vie des Institutions. Nous avons également abordé le profil des personnes destinées à diriger ce gouvernement. Selon les souhaits du Président de la République et les indications de la Première Ministre, il est essentiel d'avoir des individus expérimentés, intègres, et représentatifs d'autres catégories comme celles du genre et de la jeunesse », a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde.

La Dynamique Agissons et Bâtissons est résolument engagée à oeuvrer pour la mise en oeuvre du programme électoral du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. D'où le soutien indéfectible au travail que fait la Première Ministre pour que tout se déroule avec diligence et célérité.