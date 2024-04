Congo-Kinshasa: Lutte contre la cyber violence verbale en ligne, RDC - Patrick Muyaya promet son accompagnement au réseau Politiscope

Le Ministre de la Communication et Médias, et Porte-Parole du Gouvernement Patrick Muyaya Katembwe a accordé son hospitalité ce lundi 15 avril à la Dynamique des politologues de la RDC venue lui présenter le politiscope, outil de monitoring de débat public et du cyber violence verbale en ligne. Déterminé à promouvoir un débat sain et constructif et combattre la désinformation, Patrick Muyaya a promis à ses convives son accompagnement indéfectible.

« Il a été très réceptif, parce que l'outil travaille essentiellement à promouvoir un débat public puissant, donc assainir l'espace public, mais également à réduire la violence verbale que nous voyons de plus en plus se développer sur nos débats publics à l'espace public. Et il a promis un accompagnement de la structure pour que ce projet puisse participer à la fois à combattre la désinformation, mais également à assainir le débat public en ayant un débat public constructif qui ne tourne pas autour des injures, des stigmatisations...mais sur un contenu constructif et responsable », a dit Christian Moleka, responsable de Politoscope.

Il a ajouté : « Notre monitoring se base sur l'activisme des gens sur Twitter. Nous suivons 1 000 comptes regroupés en 5 piliers. Pilier d'acteurs politiques, pilier médias, la société civile, les acteurs locaux et les influenceurs. Chaque jour nous suivons ces 1 000 comptes et nous produisons en fin de journée qui répond à la fois aux tendances du débat sur Twitter, mais également les statistiques de cyber violence. De manière assez factuelle, nous assistons à une culture de l'injure qui s'est développée, de la stigmatisation ethnique qui ne favorise pas un débat public sain et constructif. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'avec le ministre, on peut travailler ensemble pour améliorer le débat public, mais également assainir l'espace public en réduisant la cyber violence et les injures dans l'espace public ».

Rappelons que l'ADIPOL est la Dynamique des politologues de la République Démocratique du Congo. C'est une structure qui réunit tous ceux qui ont fait les sciences politiques et existe depuis le 30 juin 2012, et qui est implantée dans 22 des 26 provinces de la RDC.

Face à la proportion à l'injure, l'ADIPOL appelle la population congolaise à la prise de conscience. « À la population, nous disons que le politoscope, ce n'est qu'un outil, c'est un miroir pour nous montrer comment nous débattons. Mais le but n'est pas nous montrer comment nous débattons, c'est d'améliorer le débat, que nous prenons conscience que notre débat public n'est pas constructif et ne participe pas non plus à construire notre démocratie et qu'il nous faut améliorer notre débat public; ça passe par une prise de conscience qu'il nous faut à chacun à son niveau combattre la désinformation, combattre la proportion à l'injure et à la stigmatisation et revenir à débat plus sain qui tourne autour d'un débat constructif », a-t-il conclu.