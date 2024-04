Congo-Kinshasa: Sous le leadership de Bavon N'sa Mputu , RDC-CAFI - Le FONAREDD en ordre utile pour la mise en place d'un programme de paiement pour les services environnementaux

Le Fond National REDD, sous la conduite du Secrétaire Exécutif, Bavon N'sa Mputu Elima, a tenu, le week-end dernier, un atelier technique d'information sur les programmes de paiement pour les services environnementaux au Cercle Elaïs, dans la commune de la Gombe. Plusieurs experts et autres cadres des Ministères sectoriels, y compris la Société civile, ont participé à cette activité qui a balisé la voie à la mise en oeuvre d'un programme de paiement pour les services environnementaux, conformément à la Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC. Parmi les éléments prioritaires du processus de standardisation de PSE, les participants ont notamment soutenu des mesures favorisant une vérification indépendante, la facilité de la collecte.

Il convient de retenir que les programmes de paiement pour les services environnementaux (PSE) visent à la fois à responsabiliser et à inciter les utilisateurs des ressources foncières et forestières à adopter des pratiques de gestion plus durables qui réduisent les pressions sur les forêts et reconstituent les stocks de carbone forestier. L'enjeu de cet atelier est de permettre une information plus large sur le chantier en cours et son état d'avancement. Dans cette même optique, un atelier préliminaire avait été tenu en nombre 2023 et avait réuni un nombre restreint de participants qui avaient balisé la voie au rendez-vous de ce lundi 15 avril 2024.

« Dans le cadre de leur partenariat, le gouvernement de la RDC et CAFI souhaitent mettre en place un programme de paiement pour les services environnementaux (PSE), comme le recommande la Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC. Cet objectif est repris dans le cadre Programmatique de la seconde Lettre d'intention (LOI2) pour la période 2021-2031. Cela s'inscrit par ailleurs dans la démarche plus large de CAFI de développement d'une initiative PSE ambitieuse et standardisée à l'échelle sous régionale, en faveur des forêts de l'Afrique centrale et ses populations...

Ce mécanisme est déjà mis en oeuvre par plusieurs acteurs dans différentes zones, dans une démarche pilote. Le premier partenariat RDC-CAFI a en effet permis de tester ces approches sur le terrain en RDC au travers de nombreux projets ayant une composante de PSE ou de « type PSE ». Un processus de capitalisation des pratiques et de standardisation des méthodologies et des outils a été démarré en 2023, impliquant en particulier des standards de qualité et méthodologies harmonisés, une gestion renforcée et centralisée de l'information, des vérifications indépendantes et transparentes des résultats », renseignait la note technique précisant les termes de référence de cet atelier stratégique.