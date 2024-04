Maroc: Le nouvel abattoir régional de Bouknadel permet la structuration des chaînes de production des viandes rouges et l'amélioration de leur qualité (M. Sadiki)

Bouknadel — Le nouvel abattoir régional de Bouknadel est un grand projet qui permet de structurer les chaînes de production des viandes rouges et d'améliorer leur qualité pour une commercialisation qui répond aux normes sanitaires et exigences en vigueur, a souligné, mardi à la commune de Bouknadel, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki.

Cette infrastructure contribuera aussi à la valorisation du cheptel (bovins, ovins, caprins et camelins) tout au long du processus d'abattage jusqu'à la commercialisation qui bénéficiera aussi bien aux professionnels qu'aux consommateurs en mettant à leur disposition des viandes de qualité, a indiqué M. Sadiki dans une déclaration à la presse à l'occasion de l'inauguration du nouvel abattoir de Rabat Salé Skhirat Témara.

Le ministre a fait savoir que cette nouvelle structure a été construite conformément aux normes de sécurité sanitaire et de suivi du processus de traçabilité qui permet l'identification et le suivi du cheptel depuis les étables jusqu'à la commercialisation des viandes et sous-produits en passant par l'abattage, précisant que cet édifice dispose d'une capacité de 30.000 tonnes par an et pouvant même atteindre 60.000 têtes entre bovins, ovins, caprins et camelins.

Pour sa part, le Directeur général de la Société de développement local (SDL) "Rabat Salé Témara Prestations et développement", Youssef Lhor, a indiqué dans une déclaration à la presse, que ce projet d'un investissement total de 267 millions de dirhams est installé dans la commune de Bouknadel sur une superficie de 4 hectares, dont 15 000 m2 construits et équipés de plusieurs dépendances dont des stabulations pouvant accueillir jusqu'à 500 têtes de bovins et 1000 têtes d'ovins par jour en permettant un meilleur contrôle sanitaire par les services vétérinaires dans les différents maillons de la chaîne d'abattage.

Cet établissement dispose de trois lignes d'abattage (salles de saignée) dont deux pour les bovins d'une capacité de 40 à 50 têtes par heure, a-t-il dit, ajoutant qu'il dispose également d'un grand réseau de stockage et de refroidissement pour garantir la qualité des viandes rouges ainsi que d'une station pour traitement et la valorisation du sang et d'une STEP.

Cette nouvelle infrastructure dédiée au développement de la filière viande rouge dans la région a été inauguré par M. Sadiki en présence notamment du Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Gouverneur de la Préfecture de Rabat, du président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, du président de la Chambre d'agriculture régionale et des professionnels du secteur.

Ce méga projet qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation des circuits de distribution du Plan agricole régional de la stratégie Génération Green, vise à répondre aux besoins croissants des habitants des préfectures de Rabat-Salé et de Skhirat-Témara en matière de traitement et de commercialisation des viandes rouges et produits animaux répondant aux normes sanitaires.