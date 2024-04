Togo: Elections législatives et régionales - La Cédéao envoie une mission d'information

Le Président de la Commission de la Cédéao, Omar Alieu Touray, a approuvé le déploiement d'une Mission d'information au Togo dans la perspective des élections législatives et régionales prévues le 29 avril 2024, a-t-on appris ce mardi 16 avril 2024 via Twitter. Rapporte le site alome.com.

Selon la Cédéao, cette mission entreprendra une évaluation pré-électorale conformément aux textes communautaires et ne s'engagera dans aucun autre processus comme indiqué dans un communiqué antérieur, qui a été retiré, indique-t-elle.

En effet, le lundi dernier, l'institution régionale informait par une première note l'arrivée d'une mission exploratoire pour s'imprégner du contexte politique qui a été fragilisé par l'annonce des manifestations contre l'adoption d'un nouveau régime parlementaire.

Pour elle cette mission déployée, est en conformité avec les dispositions de l'article 12 du Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la Cédéao de 2001, de l'article 53 (c) du Cadre de prévention des conflits de la Cédéao et de la Décision de l'Autorité des Chefs d'État et de Gouvernement autorisant les missions préélectorales dans les États membres qui organisent des élections.

Conduite par S.E. Maman Sambo SIDIKOU, ancien Représentant de l'Union Africaine au Mali et au Sahel, la Mission rencontrera, au cours de son séjour au Togo du 15 au 20 avril, les principales parties prenantes au processus électoral, notamment les responsables des institutions et agences de l'Etat, les partis politiques, l'organe de gestion des élections, les organisations de la société civile, les médias, et les partenaires.

La Mission soumettra son rapport et ses recommandations au Président de la Commission de la Cédéao pour qu'il prenne des décisions et des mesures appropriées, y compris le déploiement d'une Mission d'Observation Electorale (MOE) pour les élections législatives et régionales.