Ile Maurice: Pad'Elles et stage pour enfants

Le club Isla Padel à Beau-Plan est un des clubs à faire la promotion du padel à Maurice. Situé à Mon-Rocher, près de la Mahogany Shopping Promenade et d'Ennoia Boutique Gym, ce club propose une série d'activités, ce mois-ci, visant à diversifier son offre et à attirer un public varié.

Le 18 avril, le club organisera, à nouveau, son événement Pad'Elles, une initiative exclusivement féminine. Cette animation vise à encourager les femmes à participer au padel, généralement perçu un sport d'hommes. Pad'Elles offrira un espace de détente et de camaraderie, permettant aux participantes de tisser des liens et de profiter d'une journée entre amies.

Du 22 au 26 avril, Isla Padel proposera un stage d'initiation et de perfectionnement sur quatre jours, spécialement conçu pour les enfants de 11 à 14 ans. Encadrés par le coach Kunal Sewnauth, les enfants auront l'opportunité de découvrir les subtilités de ce sport dynamique, tout en développant leurs compétences techniques et tactiques. Depuis ses débuts, sous la direction de Fabrice Péroux, fondateur et directeur général d'Ennoia, le club s'est engagé à populariser le tennis d'abord puis le padel à Maurice. L'objectif d'Isla Padel est de devenir un lieu de référence pour les compétitions internationales. À cet égard, ce club a déjà organisé des événements et des tournois, mettant en lumière ses installations conformes aux normes internationales.

Outre sa dimension compétitive, le padel offre plusieurs avantages pour la santé physique, mentale et sociale. En sollicitant l'ensemble du corps, il contribue à améliorer l'endurance, la force musculaire, l'agilité et la flexibilité des joueurs, faisant d'Isla Padel un lieu prisé des amateurs de sport et de bien-être.