Ile Maurice: Iscoty Malbrook a braqué trois chauffeurs de taxi

Après avoir été lynché par le public à Henrietta samedi et livré à la police, Cledy Iscoty Malbrook est passé aux aveux pour une série de vols avec violence. Questionné par la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord, le jeune homme de 22 ans, fiché par la police, a raconté avoir menacé trois chauffeurs de taxi avec un couteau avant de les dépouiller.

Le 2 avril, Cledy Iscoty Malbrook avait abordé un chauffeur de taxi à la rue John Kennedy, à Port-Louis, et lui avait demandé de faire une course pour lui. Cledy Iscoty Malbrook avait demandé au chauffeur de 57 ans de le déposer à Le Cornu, Ste-Croix. En arrivant à Ste-Croix, Cledy Iscoty Malbrook lui avait de se diriger vers une rue inconnue, à travers la rue Piéton Père Laval. Il avait sorti un billet de Rs 1 000 pour payer. Mais alors que le chauffeur avait pris son portemonnaie pour rendre la monnaie, le suspect lui avait arraché son portemonnaie. Le chauffeur avait tenté de lutter, Cledy Iscoty Malbrook avait sorti un couteau et l'a menacé. Il avait emporté Rs 9 000.

Le 9 avril, le suspect avait brandi un couteau sur un chauffeur de taxi de 49 ans à Riche-Terre avant de dérober Rs 6 000 qui se trouvaient dans sa voiture. Cledy Iscoty Malbrook a de nouveau sévi le 11 avril. La vidéo de ce vol est devenue virale alors que les caméras de bord du taxi ont capturé la scène. Il a abordé le chauffeur à Port-Louis et lui a demandé de le déposer à Terre-Rouge. Mais Cledy Iscoty Malbrook a ensuite fait prendre au chauffeur la direction de Résidence La Cure, où il l'a menacé et volé. Depuis la diffusion de cette vidéo, une chasse à l'homme a été lancée par les citoyens. Un groupe de personnes a réussi à mettre la main sur lui samedi matin alors qu'il se trouvait à l'arrêt d'autobus de BorsCascade à Henrietta. Il a été tabassé et ligoté avant d'être livré à la police.

Cledy Iscoty Malbrook a comparu devant la justice hier et a été reconduit en cellule. Il devra être interrogé pour d'autres vols avec violence à Port-Louis, Ste-Croix et Riche-Terre. Cledy Iscoty Malbrook, qui a un lourd casier judiciaire, avait écopé de plusieurs amendes et de peines de prison pour vol et vol avec violence et était recherché depuis dix mois. Il est sorti de prison en 2023, après avoir purgé une peine d'un an.