Togo: Effrayant ! Effarant !

Face aux méfaits du silence autour de la pratique de la traumatologie au Togo, les praticiens du secteur rassemblés au sein de l'AO Alliance Togo (Association pour l'ostéosynthèse Alliance Togo) ont décidé de lever le coin de voile pour attirer l'attention. Samedi, ils ont réuni acteurs du monde des médias en une formation pour parler du phénomène que peut être élevé d'après eux au rang d » épidémie silencieuse ». Comme pour justifier le bien-fondé de cette rencontre, a indiqué un des membres de cette association, le Prof. Gamal Ayouba, médecin traumatologue et orthopédiste et secrétaire général de l'AO Alliance Togo, la problématique inquiète et « on ne comprend plus rien et il faut oser dire que c'est une épidémie silencieuse ».

Des informations communiquées sur l'état des lieux au Togo, il est révélé pour ce qui est de la traumatologie routière que 70% des lésions sont traumatiques, alors que 20% sont des complications de traumatisme et que le reste, soit 10%, est pris par les infections, les arthroses et les tumeurs.

Toujours pour ce qui est des chiffres, il en est ressorti que c'est encore plus alarmant encore de voir que 60 à 80% des patients qui sont enregistrés aux urgences, presque 70% sont des victimes d'un accident qui implique les engins à 2 roues.

Les praticiens membres de l'AO Alliance Togo reconnaissent au passage que les traitements sont coûteux et les séquelles des accidents de la circulation peuvent se révéler handicapantes. Ceci alors même que c'est seulement 7% du budget national qui sont alloués à la santé, chose qui est bien loin des recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

Si l'on reconnait que le plateau technique est toujours en amélioration au Togo, l'on regrette le fait que le transport médicalisé est très faible, et est sans hélicoptère, ni ambulance médicalisée. Aussi, regrette-t-on le fait qu'au Togo, en 2024, il n'y a que 23 chirurgiens traumatologues, soit un chirurgien pour 369.565 habitants et qu'il n'y a qu'un seul médecin rééducateur pour tout le Togo.

Pour information, l'AO Alliance Togo, branche de l'AO Alliance, d'après le Prof. Anani Abalo, médecin traumatologue et orthopédiste et premier responsable de l'AO Alliance au Togo, « est une organisation réputée pour son engagement en faveur de l'amélioration des soins aux patients traumatisés, surtout la traumatologie routière. Elle a été lancée au Togo et dans plusieurs pays africains avec pour objectif unique et ambitieux d'améliorer le pronostic des patients accidentés de la route. Cette mission ne pourra être effective et parfaitement remplie sans une bonne communication. Il est donc important d'amener les professionnels des médias de notre pays à avoir une bonne compréhension des objectifs de l'AO Alliance ainsi que des domaines d'intervention et des défis ».

A tout prendre d'après l'AO Alliance Togo, bien qu'il y a eu des progrès non négligeables durant ces 10 dernières années, les défis sont nombreux. On en retient entre autres de ces défis à relever, l'augmentation du budget de la santé, l'amélioration de l'organisation des urgences et l'accès aux soins en urgences et continuer par renforcer le plateau technique et le personnel soignant.